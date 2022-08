De tal palo, tal astilla. Esta es una frase que encaja muy bien en Gerardo Rivera Donis, el hijo del famoso cantante Jerry Rivera, quien ha decidido seguir los pasos de su progenitor en la música. Pero por si fuera poco, el joven también ha optado por inclinarse hacia el género de la salsa igual que el artista de gran trayectoria.

A sus 49 años, Jerry Rivera ha visto como su hijo Gerardo ha ido desarrollando un gran talento para el canto y actualmente destaca por ser un exponente de la salsa con un futuro prometedor.

Gerardo Rivera Donis, también conocido como Moa Rivera, no dudó en ningún momento en incursionar en el mundo de la música, tal como lo hizo su padre por el año 1988 cuando Tommy Olivencia lo oyó cantar y le recomendó a su papá que inicie su carrera en la música.

Ahora en otra época, pero con el mismo estilo musical que su padre, Moa Rivera espera conquistar muchos países con su música. Pero ante ello, muchos se preguntan ¿quién es este joven?, pues aquí te lo contamos.

Jerry Rivera es un reconocido cantante internacional (Foto: Jerry Rivera/Instagram)

¿QUIÉN ES MOA RIVERA?

Gerardo Rivera Donis nació en 1993 y es conocido por ser el hijo de Jerry Rivera.

Al igual que su padre, el talento de Moa fue descubierto desde muy pequeño y a los 16 años compuso su primer tema musical. Fue así como se interesó en convertirse en un cantante profesional.

Tras recibir el apoyo y las lecciones de Jerry Rivera, el joven fue perfeccionando su forma de cantar.

Actualmente, tiene varias canciones que suenan en las distintas plataformas digitales de música como Spotify, Apple Music, YouTube, iHeart, entre otras.

Uno de sus más recientes éxitos es “Tocando fondo”, tema que fue compuesto por Mario Domm del grupo Camila.

FICHA PERSONAL DE MOA RIVERA

Nombre : Gerardo Rivera Donis

: Gerardo Rivera Donis Edad : 29 años

: 29 años País : Puerto Rico

: Puerto Rico Profesión : cantante

: cantante Hobbie : artes marciales, ejercicios

: artes marciales, ejercicios Instagram : moa.pr

: moa.pr Seguidores en Instagram: 41.9 k

MOA RIVERA Y SU GUSTO POR LA SALSA

Moa Rivera ha visto despegar su carrera musical y brindó una entrevista a People en español donde reveló detalles de cómo empezó a cantar.

“(Tocando fondo) fue un tema que yo solía cantar desde muy joven, ya que siempre he sido un romántico. Le hicimos el acercamiento a Mario Domm, quien compuso el tema, para demostrarle la versión salsa y le encantó”, expresó.

Además, recodó que cuando aún era un adolescente siempre quiso ser un cantante profesional.

“Me encanta que en la salsa no tengo límites ya que los ritmos son muy complejos y elaborados, y mi creatividad la puedo expandir cada día más (…) Desde pequeño me sentaba horas a practicar solo una canción a la vez y a perfeccionar mi talento. También me ha dado consejos de cómo ser un hombre ejemplar de palabra”, anotó.

Moa Rivera (Foto: Moa Rivera)

MOA RIVERA Y LAS ARTES MARCIALES

Además de su gusto por la música Moa Rivera también confesó, en la referida entrevista, que disfruta mucho de hacer ejercicios y practicar artes marciales.

¿QUÉ ESTUDIÓ MOA RIVERA?

El heredero de Jerry Rivera estudió producción de filmación en la Universidad de Full Sail, pero también decidió dedicarse a la gastronomía y fue así como logró graduarse en artes culinarias en la institución Le Cordon Bleu.

FOTOS DE MOA RIVERA EN INSTAGRAM

Moa Rivera (Foto: Moa Rivera/Instagram)

Moa Rivera (Foto: Moa Rivera/Instagram)

Moa Rivera ha incursionado en la música (Foto: Moa Rivera)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MOA RIVERA

MOA RIVERA ES MUY POPULAR EN YOUTUBE

El cantante Moa Rivera es muy popular en la plataforma de música YouTube donde actualmente tiene cientos de suscriptores y el video de su canción “Tocando fondo” ha superado las 10 mil vistas.