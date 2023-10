Estados Unidos ya tiene representante para Miss Universo 2023, se trata de Noelia Voigt, quien se coronó Miss USA, la noche del 29 de septiembre. Debido a que tiene raíces venezolanas, de las que siente muy orgullosa, te contamos quién es la joven que -antes de ganar el certamen- prometió conectar con diversas comunidades del país norteamericano, además de unir culturas.

“Espero convertirme en la primera mujer venezolana-estadounidense en tener el título porque la representación, la inclusión y la diversidad de todos los orígenes y culturas es muy importante dentro y fuera del mundo del espectáculo”, había señalado en sus redes sociales la reina de belleza cuando representaba a Utah. A continuación, lo que sabemos sobre ella.

Ella señaló que con su reinado representará a Venezuela y Estados Unidos (Foto: Noelia Voigt / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE NOELIA VOIGT

Nombre completo: Noelia Victoria Voigt

Noelia Victoria Voigt Lugar de nacimiento: Sarasota, Florida, Estados Unidos

Sarasota, Florida, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 1 de noviembre

1 de noviembre Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 23 años

23 años Instagram: @noeliavoigt

2. ¿QUIÉN ES NOELIA VOIGT?

Noelia Voigt es una modelo venezolana estadounidense que fue coronada Miss USA 2023. Tiene amplia experiencia en certámenes de belleza.

3. SU FAMILIA

Su madre se llama Jacqueline Briceño, natural de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia, y su padre es Jack Voigt, ciudadano estadounidense. Es la menor de cuatro hermanas.

La reina de belleza junto a sus padres (Foto: Noelia Voigt / Instagram)

4. SU PADRE JUGÓ Y FUE ENTRENADOR EN VENEZUELA

Durante una entrevista al canal de YouTube “Panas en Utah”, Noelia Voigt reveló que su padre jugó para el equipo de béisbol Águilas del Zulia; asimismo, fue entrenador del club Navegantes del Magallanes.

5. NOELIA VOIGT VIAJÓ VARIAS VECES A VENEZUELA

En la misma entrevista contó que ha viajado varias veces a Venezuela durante su infancia; por tanto, conoce Caracas, Puerto La Cruz, Maracaibo, Valencia y la isla de Margarita. Precisamente, en un video que subió a sus redes sociales, ella aparece bailando muy orgullosa joropo. Asimismo, indicó que le gusta la comida de esa nación.

6. DESDE NIÑA LE HABLARON SOBRE LA CULTURA VENEZOLANA

Los abuelos maternos de la Miss USA 2023 le hablaron bastante de sus raíces, ella recuerda que le narraban historias de José Gregorio Hernández y de la Virgen del Chiquinquirá.

Noelia Voigt luce espectacular en las fotografías que sube a sus redes sociales (Foto: @georginavaughanphotography / Instagram)

7. TIENE UN ÁNGEL QUE LA CUIDA

Hace 25 años, un 2 de septiembre de 1998, su hermana falleció a las horas de haber nacido, recordó en su cuenta de Instagram: “(…) Mi familia volvió a casa sin ella, completamente devastada. Mi mamá siempre había querido 3 hijos y Neomy habría sido el tercero. Comprensiblemente, mi mamá sintió un vacío al no tener a su tercera bebé con ella y sabía que quería completar a su familia (…). Aunque nunca la conocí a Neomy, todavía me siento muy cerca de ella, es un ángel en nuestra familia y nos ha protegido y llenado de bendiciones”.

“No puedo evitar sentir una tristeza contradictoria cuando pienso en Neomy porque tengo el corazón roto porque no sobrevivió, pero si eso no hubiera pasado, yo no existiría hoy. Es por eso que no tomo mi propósito en esta Tierra a la ligera (…). Mi mamá me dio un anillo con un bebé ángel en él la primera vez que competí en un desfile estatal hace 7 años y nunca me lo quito, incluso cuando estoy en el escenario. Me mantiene cerca de Neomy”, culminó.

Noelia Voigt representará a los Estados Unidos en el certamen Miss Universo 2023 el 18 de noviembre de 2023 en El Salvador (Foto: @fadilberishaphotography / Instagram)

8. EXPERIENCIA EN CONCURSOS DE BELLEZA

Noelia Voigt ha participado en varios certámenes de belleza desde que era una adolescente. En 2017, postuló para Miss Teen Florida 2017, pero quedó en el Top 5, aunque al año siguiente logró coronarse como tal en Miss Teen Florida 2018. Cuando participó en Miss Teen EE.UU. 2018 terminó en el Top 5.

Antes de convertirse en la representante de Utah en Miss USA 2023, la joven participó en otros reinados entre los que destacan Miss Alabama 2022 y Miss Alabama 2023, en ambos quedó como primera finalista.

Noelia Voigt fue coronada Miss USA 2023 el 29 de septiembre de 2023 (Foto: @georginavaughanphotography / Instagram)

9. ¿DESDE CUÁNDO VIVE EN UTAH?

En diálogo con “Panas en Utah”, Voigt reveló en julio de 2023, mes que se coronó Miss Utah, que radicaba solamente hace tres meses en ese estado, el cual consideraba muy importante por la gran cantidad de hispanos.

10. ESCRIBIÓ UN LIBRO

En 2021, Noelia Voigt publicó su libro “Maddie la valiente”, inspirado en la historia de Madison Whittsett, la niña de nueve años que se suicidó en Alabama tras sufrir acoso escolar.

11. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

La reina de belleza estadounidense estudió Diseño de Interiores en la Universidad de Alabama.

12. ¿NOELIA VOIGT TIENE PAREJA?

Sí. Noelia Voigt tiene pareja desde octubre de 2018, el nombre de su novio es Jack Hendrix, quien tiene su cuenta de Instagram en privado. La única información que se tiene de él es la que consigna en esta misma red social: Universidad de Alabama.

El novio de la reina de belleza estadounidense (Foto: Noelia Voigt / Instagram)