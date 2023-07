Óscar Jiménez será papá. El famoso arquero del Club América (México) vive una gran etapa al lado de su esposa Mariana Echeverría, pues esperan a su segundo hijo y lo celebran a lo grande. Fue a través de las redes sociales que su esposa dio a conocer la noticia a sus millones de fans. A pesar de ello, algunas personas conocen muy poco del futbolista. Aquí te contamos todo sobre él.

A sus 34 años Óscar Jiménez es un destacado deportista que ha ido escalando en su profesión y actualmente juega en la Liga Mexicana de Fútbol. Pero si bien es recordado por estar bajo los tres palos en una cancha deportiva, también es conocido por su romance con Mariana Echeverría.

La pareja que lleva varios años juntos le dará la bienvenida a su segundo hijo. Para ello, la actriz publicó un conmovedor video en redes sociales donde reveló que está nuevamente embarazada.

“Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser madre, hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”, señaló la esposa de Jiménez.

1. ¿QUIÉN ES ÓSCAR JIMÉNEZ?

Óscar Jiménez nació el 12 de octubre de 1988 en Chihuahua (México).

Si bien actualmente se dedica al fútbol se debe tener en cuenta que proviene de una familia de políticos, pues su bisabuelo Isidro Fabela Alfaro fue un destacado político y diplomático mexicano.

Desde su llegada al Club América ha sabido sobresalir mucho debido a su calidad futbolística siendo uno de los jugadores titulares en el equipo.

2. FICHA PERSONAL DE ÓSCAR JIMÉNEZ

Nombre: Óscar Jiménez Fabela

Óscar Jiménez Fabela Fecha de nacimiento: 12 de octubre

12 de octubre Año de nacimiento: 1988

1988 Lugar de nacimiento: Chihuahua, México

Chihuahua, México Nacionalidad: mexicana

mexicana Edad: 34 años

34 años Profesión: deportista

deportista Cónyuge: Mariana Echeverría

Óscar Jiménez es un futbolista mexicano (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

3. SUS INICIOS EN EL FÚTBOL

Inició su carrera profesional como futbolista en el 2008 y su primer equipo en el que estuvo fue el “Indios de Ciudad Juárez”.

Posteriormente, sería traspasado al Lobos de la BUAP y disputó varios partidos en busca del ascenso a primera categoría. Ingresa a la Liga MX cuando fue convocado por el Club Chiapas y sobresalió por encima de los otros arqueros.

4. SU LLEGADA AL CLUB AMÉRICA

Transcurría el 2016 cuando Óscar Jiménez fue comprado por el Club América que por aquel entonces dirigía el técnico Ricardo La Volpe.

El arquero fue anunciado en el equipo para el Torneo Clausura 2017, luego que los arqueros Hugo González Durán y Moisés Muñoz dejaran el equipo. Su debut oficial con los colores del América fue en el 2019 cuando se enfrentaron al Club Tijuana.

Óscar Jiménez llegó al Club América en el 2016 (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

5. CAMPEONATOS GANADOS

2018

País: México

Club América: Liga MX

2018

País: México

Club América: Copa MX

2019

País: Estados Unidos

Club América: Campeón de campeones

Óscar Jiménez en uno de sus tantos partidos (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

6. UN DOLOROSO MOMENTO

De acuerdo al portal Marca, Óscar Jiménez y Mariana Echeverría sufrieron un duro golpe a inicios de 2023 tras anunciar que perdieron a su bebé que venía en camino. El citado medio recordó que fue la actriz, en febrero, quien explicó su caso.

“Sí lloré, me asusté, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Óscar agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada, a intentarlo otra vez”, dijo la actriz.

7. SU ESPOSA MARIANA

Mariana Echeverría es una reconocida actriz y empezó su carrera en el mundo de la actuación luego de haber estudiado en el CEA de Televisa. Luego ingresaría al programa “Me caigo de risa” donde se ganó el aplauso de la teleaudiencia.

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

8. SU HIJO LUCCA

Ambas celebridades vieron nacer a su hijo Lucca en octubre de 2020 que les trajo mucha alegría a su hogar y ahora están a la espera del nuevo integrante de la familia.

Óscar Jiménez y su hijo Lucca (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

9. FOTOS DE INSTAGRAM DE ÓSCAR JIMÉNEZ

Óscar Jiménez (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

Óscar Jiménez (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

Óscar Jiménez (Foto: Óscar Jiménez/Instagram)

