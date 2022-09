Hace unas horas, Mariana Echeverría dio a conocer otro desafortunado hecho que debe enfrentar y, para empeorar la situación, involucra a su hijo. A poco tiempo de ser víctima de un robo, la actriz y comediante recibió la noticia de que Lucca padece de criptorquidia.

Este jueves 1 de setiembre, la estrella de “¿Cuál es el bueno?” contó en una transmisión por Instagram, que un ultrasonido mostró que su pequeño tiene un problema en uno de sus testículos.

La noticia levantó mucha preocupación en sus casi tres millones de seguidores, quienes también se preguntaron en qué consiste este trastorno. A continuación, lo explicaremos.

Mariana Echeverría tuvo a su hijo Lucca con su esposo, Óscar Jiménez (Foto: Mariana Echeverría / Instagram)

¿QUÉ ES LA CRIPTORQUIDIA?

Según la información de Mayo Clinic, Criptorquidia es el término médico para describir cuando un testículo no descendió, es decir, no se trasladó a la posición adecuada del escroto.

Al parecer, esto sería un trastorno poco frecuente, pero que ocurre en ciertos casos como los bebés prematuros.

La mayoría de veces, el testículo que no descendió suele posicionarse correctamente durante los primeros meses después del nacimiento. Sin embargo, de no hacerlo, podría ser necesaria una cirugía.

¿CÓMO SE DIO CUENTA MARIANA ECHEVERRÍA DEL TRASTORNO DE SU HIJO?

En el en vivo de Instagram, Mariana Echeverría también comentó sobre cómo logró identificar que su hijo tenía un problema. En realidad, al no tener síntomas evidentes, ella no se había dado cuenta hasta que la pediatra lo revisó en un examen rutinario.

“Yo nunca me di cuenta, porque al final, es el primer hijo que tengo y es un hijo varón y nunca había tenido un hijo. Entonces por mí, si la pediatra no me hubiera dicho, yo ni en cuenta”, explicó ella de forma muy honesta.

Por supuesto, la noticia ha generado gran preocupación en sus seguidores, pero la presentadora de “Me Caigo de Risa” los tranquilizó afirmando que el pequeño se encontraba bien.

“Lucca está perfectamente bien, Lucca hace pipí bien y todo está perfecto, solo que es algo que se tiene que corregir a tiempo”, aseguró.

¿CUÁL ES EL MIEDO DE MARIANA ECHEVERRÍA POR LA CONDICIÓN DE SU HIJO?

De acuerdo con lo que le informaron los médicos, Lucca podría requerir de una cirugía, lo cual ha despertado mucho miedo en Mariana Echeverría. Como cualquier madre, y sobre todo siendo primeriza, le asustan las complicaciones que pueden presentarse en este tipo de procedimientos.

“Pues tiene criptorquidia, a lo mejor lo operan (...) Es una operación muy sencilla, muy rápida, lo malo es que sí, la anestesia pues en ciertos momentos nos da un poquito de miedo y así”, explicó a través de sus redes sociales. “Sí me da pánico que él tan chiquito entre al quirófano”.

De la misma forma, aprovechó esta oportunidad para concientizar a sus seguidores sobre esta condición y sugerirles que siempre les realicen chequeos médicos a sus hijos, para prevenir complicaciones como la infertilidad y el cáncer testicular.

“Vayan a checar con su pediatra si sus hijos que tienen menos de dos años, es mejor que sea antes a que pasen más tiempo y que chequen y que les hagan un ultrasonido en caso de que sus testículos no hayan descendido”, agregó la presentadora de 38 años.