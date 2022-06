El matrimonio de Tom Hank y Rita Wilson es uno de los más sólidos de Hollywood, al tener más de tres décadas casados.

El apellido verdadero de la actriz es totalmente diferente, pero sus padres decidieron cambiarlo.

Cuando Rita Wilson dio a conocer que estaba recuperada del cáncer

Tom Hanks es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Gracias a sus magníficas interpretaciones en diversos filmes, ha ganado dos Premios Óscar, cinco Globos de Oro y dos Premios Emmy. Si bien, la mayor parte de su carrera se ha mostrado como un personaje amable con sus seguidores, el protagonista de “Forrest Gump” reaccionó con mucha ira cuando un fan empujó y casi hace caer a su esposa, Rita Wilson, por tomarse fotos con él.

Su rostro desencajado sorprendió a quienes se encontraban en los exteriores de un exclusivo restaurante de Nueva York, lugar adonde la estrella de cine fue con su pareja a cenar. “[Esa es] mi esposa, retrocede. ¿En serio? ¿empujando a mi esposa? ¡Aléjense de ella, maldita sea!”, dijo muy enojado.

Tras el incidente se dirigió a su auto. A raíz de este suceso, te damos a conocer quién es y lo que se sabe de la cónyuge del actor del “Náufrago”.

1. DATOS DE RITA WILSON

Nombre completo: Margarita Ibrahimoff

Margarita Ibrahimoff Lugar de nacimiento: Los Ángeles

Los Ángeles Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 26 de octubre

26 de octubre Año de nacimiento: 1956

1956 Edad: 65 años

65 años Religión: Cristianismo ortodoxo

Cristianismo ortodoxo Estatura: 1.70 m

1.70 m Instagram: @ritawilson

Rita Wilson asiste a "JONI 75: A Birthday Celebration" en vivo en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles el 7 de noviembre de 2018 (Foto: Valerie Macon / AFP)

2. SUS PADRES

El padre de Margarita Ibrahimoff era búlgaro musulmán y su madre era griega ortodoxa.

Rita Wilson en la alfombra roja a su llegada al estreno mundial de la película "Mamma Mia! Here We Go Again" en Londres el 16 de julio de 2018 (Foto: Anthony Harvey / AFP)

3. ¿POR QUÉ SE APELLIDA WILSON?

Cuando la familia de Rita emigró a Estados Unidos decidió cambiar su apellido de “Ibrahimoff” a “Wilson”, el nombre de una calle en el sur de California.

Rita Wilson llega a la fiesta tradicional de Clive Davis en la víspera de la 61° Entrega Anual de los Premios Grammy en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 9 de febrero de 2019 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

4. INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

Al tener interés por la actuación, Rita Wilson estudió en la Escuela Preparatoria Hollywood, ubicado en Los Ángeles, California.

Rita Wilson en la 17° Gala Anual del Museo Hammer en el Jardín del Museo Hammer en Los Ángeles, California, el 12 de octubre de 2019 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

5. INTERPRETACIONES EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Ha actuado en innumerables producciones como: “The Day It Came to Earth” (1979), “Voluntarios” (1985), “La hoguera de las vanidades” (1990), “Algo para recordar” (1993), “The Wonders” (1996), “Psycho (Psicosis)” (1998), “Novia a la fuga” (1999), “Última sospecha” (2001), “Frasier - Temporada 9″ (2001), “Escucha mi voz” (2004), “Larry Crowne, nunca es tarde” (2011), “The Good Wife - Temporada 6″ (2014), “Girls - Temporada 6″ (2017), “Gloria Bell” (2018), “KIMI” (2022), entre otras.

Rita Wilson a su llegada para el tributo a la Persona del año de MusiCares 2013, donde fue honrado Springsteen (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

6. INCURSIONÓ COMO DIRECTORA Y PRODUCTORA

Dirigió el corto “The Trap” (2007). Mientras que en “Mi gran boda griega” (2002), “Connie and Carla” (2003) y “A Man Called Otto” (2022) fue la productora. También se desempeñó como productora ejecutiva en “Mamma Mia! La película” (2008), así como productora delegada en “Mamma Mia! Una y otra vez” (2018).

Rita Wilson en la gala benéfica "An Unforgettable Evening" del Women's Cancer Research Fund (WCRF) en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills, California, el 27 de febrero de 2020 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

7. TIENE UNA ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA

La actriz Rita Wilson recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 29 de marzo de 2019.

Rita Wilson y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Foto: Mark Ralston / AFP)

8. HIZO TEATRO

Wilson también hizo teatro en el musical de Broadway Chicago, de junio a agosto de 2006, interpretando a Roxie Hart.

Rita Wilson llega a los 12º Premios Anuales de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood & Highland Center en Hollywood, California, el 25 de marzo de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

9. INCURSIONA EN LA MÚSICA

La discografía de Rita Wilson es: “AM/FM” (2012), “Rita Wilson” (2016), “Bigger Picture” (2018) y “Halfway To Home” (2019). Asimismo, tiene un nuevo single titulado “Songbird”, un dueto con Josh Groban. La canción será lanzada el 21 de junio de 2022.

10. MATRIMONIO CON TOM HANKS

La actriz, cantante y productora estadounidense se casó con el actor Tom Hanks el 30 de abril de 1988, fruto de su matrimonio tienen dos hijos: Chester y Truman.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson llegan al banquete de premios del American Film Institute, el 2 de marzo de 1995, en Beverly Hills (Foto: Vince Bucci / AFP)

11. LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Tras ser diagnosticada con un cáncer de mama en 2015, Rita Wilson decidió someterse a una doble mastectomía y una cirugía reconstructiva. “Me estoy recuperando y lo más importante, se espera que me recupere por completo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de esto temprano, tengo excelentes médicos y porque obtuve una segunda opinión”, dijo en entrevista a People. Ella fue presidenta honoraria del Fondo de Investigación del Cáncer de Mujeres de EIF.

12. RITA WILSON SE CONVIRTIÓ EN CIUDADANA GRIEGA

En 2020, Rita Wilson y Tom Hanks, así como sus hijos, obtuvieron la ciudadanía griega por su activismo para ayudar a los afectados de un incendio forestal en la aldea costera de Mati, que dejó más de 100 fallecidos en 2018.