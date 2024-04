Gelena Solano sorprendió con la triste noticia de la partida de su suegro, el padre de Steve Cutuli. La reportera es muy querida por el público del programa “El Gordo y la Flaca”, conducido por Lili Stefan y Raúl de Molina. Ante la información del deceso de su familiar, los seguidores de la también influencer se han preguntado más sobre la biografía de su esposo y aquí te contamos lo que se sabe.

La pareja está a poco de cumplir siete años de casados y parecen uno de los matrimonios más sólidos de la industria de la televisión, a pesar de los comentarios malintencionados de las redes sociales sobre sus videos juntos.

La pareja de esposos junto a su mascota Chanel (Foto: Gelena Solano y Steve Cutuli / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE STEVE CUTULI

Nombre de nacimiento: Steve Cutuli

Nombre artístico: Steve Cutuli

Lugar de nacimiento: Italia

Nacionalidad: Italiana

Edad: 57 años

Instagram: @mgelenaandsteve

2. ¿QUIÉN ES STEVE CUTULI?

Steve Cutuli es el esposo de Gelena Solano, la reportera de televisión del programa “El Gordo y la Flaca”. La pareja cumple siete años de casados el 13 de mayo de 2024.

3. SU CARRERA

Se sabe poco de Steve Cutuli, ya que no forma parte del mundo de la televisión, además de ser el esposo de la presentadora Cutuli. Se sabe que es un empresario italoamericano. ¿El rubro en que trabaja? En construcción, según 16minutos.

4. ¿CÓMO CONOCIÓ A GELENA SOLANO?

Steve Cutuli y Gelena Solano se conocieron en Nueva York, ciudad en la que eran vecinos sin saberlo. “Nos conocimos en un restaurante sin saber que teníamos el mismo carro, de diferentes colores, éramos vecinos, su edificio quedaba al lado mío y parqueábamos en el mismo parqueo”, dijo la conductora a People en Español.

5. SU BODA

Meses después, coincidieron en un restaurante y Solano tuvo una premonición de que se iban a casar pronto, lo que terminó sucediendo en 2017. “Estábamos en un restaurante (...) salió esta gran luna, y cuando veo la luna llena me acuerdo de mi abuelita. Y no sé qué me dio que le agarre la mano (...) y le dije ‘¿tú sabes qué? nosotros nos vamos a casar. No ahora, sino dentro de tres años’”, dijo al citado medio.

Y se casaron tres años después en Nueva York en una ceremonia que reunió a familiares y amigos, con invitados como Raúl de Molina, Lili Stefan, Carlos Calderón, Clarisa Molina, entre otros.

La pareja cunado se casó en 2017 en Nueva York (Foto: Gelena Solano y Steve Cutuli / Instagram)

6. LA PÉRDIDA DE SU PADRE

El padre de Cutuli, quien también se llamó Steve, murió el viernes 29 de marzo. Solano lamentó en redes sociales la pérdida de su suegro. “Hoy es un día triste pero el cielo está de fiesta por recibir a una persona tan bondadosa como tú. #Stevefather Dad siempre estarás en nuestros corazones porque nadie se va para siempre cuando permanece en nuestros pensamientos”, escribió en Instagram.

7. SUS REDES SOCIALES

Steve Cutuli no tiene cuenta oficial en Instagram, aunque comparte una cuenta con su esposa, la cual no sube contenidos desde el 11 de septiembre de 2023. Tiene 56,8 mil seguidores y contenido de todo tipo: fotografías y videos de sus momentos cotidianos como esposos y con sus seres queridos.

8. FOTOS DE STEVE CUTULI EN INSTAGRAM

El empresario le da un beso en la mejilla a la reportera (Foto: Gelena Solano y Steve Cutuli / Instagram)

La pareja en un beso para las redes sociales (Foto: Gelena Solano y Steve Cutuli / Instagram)