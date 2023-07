Pensaba que serían las vacaciones de su vida, pero estaba completamente equivocado, así describió Tony Spina su llegada a “¡Vaya vacaciones!”, el reality de Telecinco en el que ocho dúos compiten para disfrutar de los lujos que les ofrece un resort en pleno Caribe. Él llega acompañado de su novia Marta Peñate, con quien dará todo lo mejor para llevarse el premio en efectivo.

“Así de feliz estaba antes de saber todo lo que me esperaba en ‘¡Vaya vacaciones!’. Jamás imaginaría lo duro que iba a ser. Creedme que no tiene desperdicio”, escribió el participante en sus redes sociales.

Sumado a las peripecias que pasará junto al resto de concursantes, él se reencontrará con su exnovia Makoke que llega de la mano con su hijo Javier Tudela. Debido a que su presencia en este formato marca su retorno a la televisión, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre la pareja de Peñate.

Marta Peñate y Tony Spina son los novios que llegan a "Vaya vacaciones" (Foto: Medoaset)

1. DATOS PERSONALES DE TONY SPINA

Nombre completo: Antonio Spina

Antonio Spina Más conocido como: Tony Spina

Tony Spina Lugar de nacimiento: Nápoles, Italia

Nápoles, Italia Nacionalidad: Italiana

Italiana Cumpleaños: 25 de febrero

25 de febrero Año de nacimiento: 1989

1989 Edad: 34 años

34 años Instagram: @tonyspina_89

@tonyspina_89 Twitter: @Tony_Spina

2. ¿QUIÉN ES TONY SPINA?

Tony Spina es toda una celebridad nacida en Italia que radica en España, país en el que se hizo conocido por participar en diversos realities, aunque también formó parte de un programa en Chile. Él es la actual pareja de Marta Peñate, con quien llega a “¡Vaya vacaciones!”, donde se reencontrará con su ex Makoke.

Su mirada cautiva a sus fanáticos (Foto: Tony Spina / Instagram)

3. EXPERIENCIA EN REALITIES

Antonio ha participado en diversos realities, aunque saltó a la fama como pretendiente y tronista de “Mujeres y hombres y viceversa”. Luego estuvo en “Supervivientes 2014″ que abandonó por lesión, “Doble tentación” (2017), “Gran Hermano VIP 6″ (2018), “La casa fuerte 2″ (2020) y “Sol@” (2021). Asimismo, estuvo en los programas chilenos “Amor a prueba” (2014-2015) y “¿Volverías con tu ex?” (2016).

4. SU ROMANCE CON MAKOKE

Cuando formó parte de “Gran Hermano VIP 6″ conoció a Makoke; él había terminado con su novia Flavia y ella llegaba de divorciarse de Kiko Matamoros. Meses después del fin del reality, los dos confirmaron que tenían un romance, algo que no gustó a muchos por la diferencia de edades, ya que se llevan 19 años. Pese al amor que sentían, acabaron sin llegar al año.

Al italiano le encanta tomarse fotografías en el aire libre (Foto: Tony Spina / Instagram)

5. SU ROMANCE CON MARTA PEÑATE

Durante su paso por “La casa fuerte” coincidió con Marta Peñate, a quien conocía por haber tenido un romance con su amiga Mayka. Debido a la gran química que tenían, una vez que terminó la participación de ambos, revelaron que tenían una relación que dura hasta la actualidad.

6. SE ALEJÓ UN TIEMPO DE LA TELEVISIÓN

Tras pasar por “Sol@s” en 2021, se alejó de la televisión; sin embargo, se le vio de nuevo en los platós cuando salió a defender a su novia Marta Peñate durante su paso por “Supervivientes”.

Aquí luciendo sus tatuajes en brazos y piernas (Foto: Tony Spina / Instagram)

7. ¿QUÉ RESPONDIÓ A LA CRÍTICAS POR NO SALIR EN TELEVISIÓN?

A raíz de las críticas por no formar parte de los proyectos televisivos, él fue contundente. “Hay mucha gente que cree que si no sales en televisión es porque no trabajas y que no tienes dinero o que te tienen que ayudar. Yo estoy encantado de salir en la televisión, pero cuando no estoy trabajando en la televisión, tengo otras entradas de ingresos porque tengo otros negocios. Me gusta aclarar esto porque hay gente que cree que si no te ven en pantalla es porque poco más y estás debajo de un puente”, publicó 20 Minutos.