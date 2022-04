Marta Peñate es otras de las concursantes que fueron confirmadas para “Supervivientes 2022″. De esta forma, la joven que destaca por su carisma y haber participado en diferentes programas de competencia se suma a la familia de Telecinco, cuya edición se realizará en Honduras.

“¡Por fin puedo decir que soy concursante de ‘Supervivientes 2022′! ¡Qué alegría, qué alboroto! Tengo muchísimas ganas de ir para vivir esta experiencia y ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde pueden llegar mis compañeros en una convivencia conmigo y con mis 20 personalidades. Espero que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y que sea una edición épica”, señaló en el video de confirmación.

Debido al revuelo que ha provocado el ingreso de esta muchacha al reality, te damos a conocer, quién es ella y todos los datos que se conocen sobre su vida.

TODO SOBRE MARTA PEÑATE

A continuación, los datos que debes conocer sobre la nueva integrante de “Supervivientes 2022″.

1. Nacimiento y edad

Marta Peñate nació el 5 noviembre 1990 en Canarias y actualmente tiene 31 años.

2. Estudios

Ella siguió estudios de Periodismo en la Universidad Europea de Madrid, los cuales interrumpió cuando incursionó en la televisión, pero luego regresó y lo terminó.

3. Participó en varios programas

Ella ha integrado los siguientes programas de competencia: “Gran Hermano 16″, “La isla de las tentaciones 2″, “La casa fuerte”, “La última tentación” y “Solos”.

4. Un reality acabó su noviazgo de 11 años

Participó en “La isla de las tentaciones 2″ junto a su entonces novio Lester Duque, a quien le fue infiel, lo mismo pasó con él. Esto desencadenó una serie de discusiones y también reconciliaciones entre ellos. Al final, terminaron su relación de 11 años.

5. Conoce a su nueva pareja en otro reality

Marta Peñate ingreso a “La casa fuerte”, donde conoció a su actual pareja Tony Spina, aunque a ella le agradaba más Albert Álvarez. Si bien, en el reality no estuvieron, al acabar el programa comenzaron una relación.

6. Es hipocondriaca

La joven ha señalado que padece de hipocondría, un trastorno que se caracteriza esencialmente por la creencia de padecer alguna enfermedad seria y potencialmente letal o el temor de padecer o contraer algún mal grave.

7. Se vacunó contra el COVID-19 para participar

Peñate ha dado a conocer que tuvo que vacunarse contra el COVID-19 para poder participar de “Supervivientes 2022″, algo a lo que le tenía mucho miedo por ser hipocondriaca. “Tengo que reconocer que estoy cag***. Le tengo miedo a la vacuna. No sé si he contado alguna vez que soy hipocondriaca. Milagrosamente, sigo viva. No me ha pasado nada. No me ha dolido nada y estoy encantada. Me había contagiado y he tenido otros mil quinientos motivos”, contó para dar a conocer la razón de su retraso para recibir sus dosis.

8. Redes sociales

En sus redes sociales, como Instagram, la joven comparte fotografías sola o junto a su actual pareja, con quien se muestra muy cariñosa y dedica frases amorosas.