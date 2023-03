Gines Corregüela no sólo está demostrando ser un verdadero competidor en “Supervivientes 2023″, también ha dejado ver su lado más sensible cuando lloró al leer y oír la carta que le escribieron sus hijas con motivo del Día del Padre, celebrado el 19 de marzo en España. Pero las cosas no quedaron ahí, pues dejó boquiabierto a todos los seguidores del reality de Telecinco el momento que reveló haber sido el culpable de destruir a su familia.

Él se armó de valor y manifestó frente a cámaras que acabó con su hogar al haber sido infiel por una década a su esposa Isabel Hurtado, a quien dijo aún querer y espera su perdón.

Debido a que el nombre de la madre de sus hijos fue mencionado, el que menos se pregunta quién es ella. Si bien, ya conocemos a su hija Miriam Corregüela que lo defiende a capa y espada en el plató e incluso apareció otra mujer de nombre Yaiza Martí que asegura ser su nueva novia; a continuación, te contamos lo que se sabe de su expareja.

En "Supervivientes 2023", toda la atención se centró en Ginés Corregüela tras la aparición de un mujer que asegura ser su novia, aunque todos sabíamos que estaba casado (Foto: Telecinco)

¿QUIÉN ES ISABEL HURTADO?

No se conocen muchos datos sobre ella, pero el nombre de Isabel Hurtado se hizo público cuando Yaiza Martí aseguró en el plató de “Tierra de Nadie” ser la nueva novia de Ginés Corregüela. Pero esto no fue lo que hizo enojar a la madre de las hijas del superviviente, sino el hecho de que haya dicho que no se metió en su matrimonio porque comenzó su relación cuando ya estaba separado. “No iniciamos nada hasta que no hubo una sentencia. Los papeles están ahí. Están divorciados”, dijo.

Por supuesto, dicha afirmación hizo que la mamá de Miriam no se quede de brazos cruzados y llamó al programa para aclarar que jamás se divorció; es más, estaría evaluando darle una nueva oportunidad de Ginés. “Los papeles no están arreglados. Él tiene las cosas en mi casa y hasta que no salga del programa no sabemos lo que vamos a hacer. Hay cosas que tengo que hablar cuando salga y él lo sabía antes de irse”, manifestó.

Ginés Corregüela siente gran remordimiento por haber destruido su matrimonio y su familia (Foto: Telecinco)

¿CÓMO ESTÁ ISABEL HURTADO CON TODO LO SEÑALADO POR YAIZA MARTÍ?

Aunque Isabel Hurtado no ha salido a dar alguna declaración más tras lo mencionado en el programa de Telecinco, quien sí salió a dar la cara, defenderla y lanzar dardos contra Yaiza Martí es su Miriam Corregüela.

“Tengo la cabeza que me va a explotar. No hagáis caso del ‘piki piki piki’ que me da igual que sea su pareja, ¡como si es Rita la Cantaora! Me preocupa mi madre y me preocupo también por mí, porque lo que yo quiero es beneficiar el concurso de mi padre y esta persona solo ha ido a echar mierd* y a sacar los trapos sucios. Esta chica, antes de hablar de nosotras, que se limpie la boca con los papeles que dice que tiene”, indicó.

Miriam Corregüela, al igual que su padre Ginés, se va ganando la simpatía del público (Foto: Telecinco)

¿QUÉ LE HIZO EXACTAMENTE GINÉS CORREGÜELA A ISABEL HURTADO?

Tras recibir la carta de sus hijas, Ginés Corregüela usó las cámaras del reality para pedirle perdón a su esposa. “Le mando un mensaje a mi mujer que me perdone por lo que he hecho, siempre la tendré dentro”, con estas palabras él reconocía su infidelidad.

“He roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes. Ella sabe que la quiero, la he cag***, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero”, detalló mientras daba a conocer que le fue infiel a la madre de sus hijas durante una década.