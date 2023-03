Ginés Corregüela no sólo se ha ganado el corazón de sus compañeros en “Supervivientes 2023″, sino de la audiencia que lo reconoce como un verdadero superviviente en el reality de Telecinco, programa donde rompió en llanto tras recibir una carta de sus dos hijas con motivo del Día del Padre, celebrado el 19 de marzo. Y es que luego de escuchar las emotivas palabras de Miriam, se culpó por haber destruido su hogar al haber sido infiel por una década a su esposa. Si bien, todos conocían que tuvo una amante, en el plató aparecía otra mujer que aseguraba ser la actual novia del “Rey de los bocadillos XXL”. ¿Cómo?

Sí, el concursante confundió a medio mundo con su situación sentimental, pues se sabe que es casado y en el pasado tuvo una amante, pero ahora salió otra persona a decir que es su pareja. Debido al enredo que se ha generado lejos de los Cayos Cochinos en Honduras, te contamos la complicada vida amorosa de quien tiene como mejor amigo un pavo llamado Felipe.

Cabe señalar que en este lío también se metió una de sus hijas, quien -como era de esperar- defendió a capa y espada a su padre, así como a su progenitora, por lo que no dudó en lanzar varios dardos contra la mujer que asegura haber conquistado el corazón de Ginés.

¿GINÉS CORREGÜELA TIENE ESPOSA, NOVIA Y AMANTE? SU REAL SITUACIÓN SENTIMENTAL

La edición 2023 de “Supervivientes” se encendió, pero no dentro de la competencia, sino fuera de ella con la aparición de Yaiza Martín, quien fue al plató de “Tierra de Nadie” para defender a Corregüela. Primero ordenémonos comenzando con el perdón que pidió Ginés a la madre de sus hijas.

Ginés Corregüela le pide perdón a su esposa

“He roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes. Ella sabe que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero”, decía llorando tras leer la emotiva carta de sus hijas.

Asimismo, dejaba entrever su deseo por recuperar su matrimonio con Isabel Hurtado, quien aseguró que no está divorciada del superviviente. Cabe señalar que él tuvo una relación clandestina con otra mujer por diez años.

Ginés Corregüela siente gran remordimiento por haber destruido su matrimonio y su familia (Foto: Telecinco)

¿Qué dijo la novia de Ginés Corregüela?

Ni bien era presentada como la amiga de Ginés Corregüela por Carlos Sobera, quien resaltaba la amistad que mantiene con el participante, Yaiza Martí no dudó en interrumpirlo: “Amigo será tuyo, es mi pareja”, con estas palabras dejaba claro que no sólo trabajaba con él en la agencia, sino que había surgido el amor entre ellos. Sus breves declaraciones tomaron por sorpresa a todos, pues sabían que él estaba casado.

Para evitar malentendidos, la supuesta novia de la estrella de TikTok aclaró que comenzó su relación hace un año y cuando él ya se había divorciado, incluso aseguró tener las pruebas para demostrarlo. “La ruptura de su matrimonio no soy yo. La otra es una mujer con la que le fue infiel durante años, pero no soy yo”, aseveró.

Lo que dijo la esposa de Ginés Corregüela

Al escuchar la versión de Yaiza Martí, Isabel Hurtado se comunicó con el programa para aclarar que jamás se divorció; es más, estaría evaluando darle una nueva oportunidad de Ginés. “Los papeles no están arreglados. Él tiene las cosas en mi casa y hasta que no salga del programa no sabemos lo que vamos a hacer. Hay cosas que tengo que hablar cuando salga y él lo sabía antes de irse”, manifestó.

No sólo ello, la madre de Miriam señaló que Corregüela aún tiene toda su ropa en su casa, por lo que no comprende la razón de las afirmaciones de Yaiza.