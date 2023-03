Ginés Corregüela se ha convertido en uno de los favoritos del público para que gane la edición 2023 de “Supervivientes”, reality donde viene demostrando que es un gran competidor, no sólo por resistir a la dura competencia donde ya se comió una cucaracha y otros insectos, sino por su forma de ser. Mientras él da todo de sí en los Cayos Cochinos, lejos de la isla tiene una muy buena defensora, nos referimos a su hija Miriam.

Desde que aterrizó el programa a Telecinco, el pasado 2 de marzo, la joven no duda en sacar las garras por su padre, a quien ama y admira, tanto así que debido a que él está compitiendo en Honduras comenzó a lanzar en la cuenta de TikTok del superviviente nuevos videos de los ya famosos bocadillos XXL, en los que también pide apoyar a su progenitor.

Debido a que la muchacha también se está ganando el cariño de los televidentes cuando está en el plató, te contamos quién es y más datos sobre ella, así que presta mucha atención.

Su forma de ser y cómo cuenta la elaboración de sus videos engancharon al público (Foto: Ginés Corregüela / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE MIRIAM CORREGÜELA

Nombre completo: Miriam Corregüela

Miriam Corregüela Nacionalidad: Española

Española TikTok: @miriamcorreguela_10

2. ¿QUIÉN ES MIRIAM CORREGÜELA?

Miriam Corregüela es hija de Ginés Corregüela, participante de “Supervivientes 2023″, conocido como el “Rey de los bocadillos XXL”. Ella es quien defiende a su padre en el plató de Telecinco.

Miriam Corregüela en el plató del programa para hablar sobre la presencia de su padre en "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

3. ANIMÓ A SU PADRE INCURSIONAR EN LAS REDES SOCIALES

Fue ella quien animó a Ginés a subir contenido a redes sociales, siendo el primer video que grabaron el momento en el que el hombre del campo enseña su plantación de pepinos en Facebook, clip que tuvo gran éxito, por lo que le dice que mejor incursionen en TikTok, convirtiéndose en todo un fenómeno.

4. UNA MUJER ENAMORADA

Miriam Corregüela está enamorada y pronto se casará con la persona que ama. “El 22 de septiembre me caso, no quiero ni contar los días porque se me agota el tiempo”, le contó a Jorge Javier, a quien le dijo que su pareja es “una muñequita”.

Miriam Corregüela, al igual que su padre Ginés, se va ganando la simpatía del público (Foto: Telecinco)

5. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE GINÉS CORREGÜELA CON LA NOVIA DE SU HIJA?

En la misma conversación en el plató, Miriam contó detalles de cómo conoció su papá a su futura esposa y cuál es su relación. “La quiere como una hija (…). Mi madre me hizo una encerrona y apareció mi padre. Estaba con la Sendi tomándome unas copas y apareció mi padre. Luego el tío la invitó a casa por su cumpleaños (…). [Ella] le hizo unas mollejas de cordero y se lo cameló. Lo tiene al tío con la baba caída”, revelaba.