Todo está listo para el inicio de “Supervivientes 2023″ que en esta ocasión tiene entre sus participantes a Ginés Corregüela, un rostro poco conocido en televisión, pero sí en el mundo de las redes sociales, donde se ha ganado el apelativo del Rey de los bocadillos XXL.

Si aún no escuchaste hablar de él o no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te detallamos algunos datos, así que presta mucha atención.

Ginés Corregüela forma parte de "Sobrevivientes 2023" (Foto: Telecinco / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE GINÉS CORREGÜELA

Nombre completo: Ginés Corregüela

Ginés Corregüela Lugar de nacimiento: Úbeda, Jaén, Andalucía

Úbeda, Jaén, Andalucía Nacionalidad: Española

Española Edad: 52 años

52 años Instagram: @ginescorreguela

@ginescorreguela TikTok: @ginescorreguela

@ginescorreguela YouTube: @ginescorreguela6842

2. ¿QUIÉN ES GINÉS CORREGÜELA?

Ginés Corregüela es una estrella de TikTok por el tipo de contenido que sube: sus bocadillos XXL tienen todo tipo de ingredientes con los que ha ganado millones de vistas.

El tiktoker sube constantemente videos (Foto: Ginés Corregüela / Instagram)

3. ¿A QUÉ SE DEDICABA GINÉS CORREGÜELA ANTES DE SER TIKTOKER?

Antes de convertirse en toda una celebridad en dicha red social, Ginés Corregüela era un granjero y agricultor, tal como lo fue su padre, aunque sigue dedicando su vida al campo.

4. ¿CÓMO SE ANIMA A INCURSIONAR EN EL MUNDO DE LAS REDES SOCIALES?

Fue su hija quien lo animó a subir contenido a redes sociales. Su primer video fue enseñando su plantación de pepinos en Facebook y al notar el éxito que tuvo, Ginés decidió ir a TikTok para mostrar sus imponentes alimentos con los que iniciaba sus días en el campo. El clip que se viralizó fue un bocadillo gigante de tocino, desde ahí no paró y acumula miles de seguidores hasta la actualidad.

Mostrando uno de sus bocadillos XXL (Foto: Ginés Corregüela / Instagram)

5. ¿POR QUÉ SUS VIDEOS SE VIRALIZARON?

Aunque es común ver gente que sube videos preparando alimentos en las redes sociales, los clips de Ginés Corregüela sobresalen entre el resto por la forma cómo cuenta la elaboración de sus bocadillos XXL. Es más, tiene frases o palabras muy marcadas que hacen que el público quede enganchado con su naturalidad, espontaneidad y sentido del humor. “Que empape”, usado cuando echa aceite a sus bocadillos, o “Corta, corta”, cuando da por concluido el clip.

6. SU FAMILIA

En uno de sus videos, Corregüela presentó a su esposa con quien tiene 16 años juntos, ella es la encargada de darle nuevas recetas para mostrarlas en TikTok. Fruto de su amor nacieron dos hijas.

Su forma de ser y cómo cuenta la elaboración de sus videos enganchó al público (Foto: Ginés Corregüela / Instagram)

7. ¿DEJARÁ EL CAMPO PARA SER TIKTOKER?

Ginés tiene las cosas claras, pues su pasión por el campo, que heredó de su padre, siempre estará en primer lugar, a pesar de la fama que ha ganado.

8. SU GRAN AMIGO FELIPE

Él tiene un gran amigo, al que muchas veces menciona en sus videos; nos referimos a Felipe, su pavo. Incluso, en varias ocasiones lo ha mostrado a la cámara.

Aquí junto a su gran amigo Felipe (Foto: Ginés Corregüela / Instagram)

9. SE TOMA MEDIO VASO DE ACEITE EN LAS MAÑANAS Y EN LAS NOCHES

Durante una retransmisión en directo, donde coincidió con el youtuber The Grefg, Gines Corregüela contó que tiene la costumbre de tomar medio vaso de aceite de oliva extra virgen en ayunas y también antes de acostarse.