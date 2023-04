Como te lo veníamos anunciando días atrás, el tiktoker Ginés Corregüela y la entrenadora Yaiza Martín decidieron unirse en sagrado matrimonio y no tuvieron mejor idea que hacerlo durante la emisión de “Supervivientes”. Tal evento se da luego de una atípica pedida de mano por parte del creador de contenido gastronómico realizada en las playas hondureñas.

La temporada de “Supervivientes” parece estar siguiendo el hilo romántico que marca Ginés en cada episodio del reality de Telecinco. Y es que luego de haber dejado en el olvido la promesa hacia su exmujer y su hija, el “Rey de los bocadillos XXL” decidió pedirle la mano a Yaiza Martín, su actual pareja, en plena transmisión del reality español.

Como era de esperarse, la actual entrenadora de fútbol aceptó la propuesta de Corregüela y decidió unirse en sagrado matrimonio, protagonizando así una boda que contó incluso con la presencia de sacerdote.

La pedida de mano de Ginés a Yaiza generó una gran emotividad en el balneario hondureño (Foto: Mediaset)

¿Será que lograron casarse con todo lo dispuesto por la ley católica? Pues, aquí en MAG te contamos más detalles de la surrealista boda entre Ginés y Yaiza televisada a través de Telecinco.

ASÍ FUE EL MATRIMONIO DE GINÉS CORREGÜELA Y YAIZA MARTÍN

La playa Cabeza de León fue el escenario que presenció la boda entre dos de los participantes de “Supervivientes 2023″. Eso sí, a falta de lujos y vestidos de etiqueta, los flamantes novios supieron encontrar en la naturaleza lo necesario para casarse y gritar así su amor a los 4 vientos en todo Honduras.

Es así que el vestido de Yaiza fue hecho a base de palmeras, mientras que las alianzas eran unas ramas moldeadas y reconvertidas a sus medidas. El camino hacia el altar fue preparado por los demás miembros del programa, dándole un toque mucho más romántico al emotivo momento entre ambas figuras de televisión.

Ginés y Yaiza se casaron en una extrañísima boda en las playas de Honduras (Foto: Mediaset)

“Has venido aquí a rescatarme y sé que a partir de ahora vas a ser la mujer de mi vida”, le decía Corregüela a Martín mientras le entregaba sus votos, a lo que Yaiza respondió inmediato con un sentido y emotivo mensaje. “Te tengo aquí delante y sé que es para siempre”.

El beso que selló el matrimonio de Martín y Corregüela (Foto: Mediaset)

Las palmas y aplausos por parte de Arelys, Raquel y Diego no se hicieron esperar, además de las felicitaciones de cada uno de los demás concursantes del reality hacia los nuevos esposos.

LA NOCHE DE BODAS DE YAIZA MARTÍN Y GINÉS CORREGÜELA

Tras la peculiar boda celebrada en las playas de Honduras, los tortolitos decidieron pasar su primera noche de pasión como marido y mujer en una sola cama, a sabiendas de que las cámaras registrarían cada momento de por medio.

La noche de bodas fue televisada por la señal de Telecinco (Foto: Mediaset)

No obstante, fue por este mismo motivo que terminaron por corta la fogosidad entre ambos y decidieron descansar sin mayores problemas. O al menos eso dice por ahora la parejita.

Y aunque no hubo unión marital en cuerpo y alma como Dios manda, el popular tiktoker se animó a bromear sobre los movimientos que estelarizó en la habitación con Yaiza. “Bueno... nunca digas que no. Nunca se sabe... luego intentamos en la cabaña que no había nadie, pero puede ser...”, decía el nacido en Andalucía.

Sea como fuere, nadie duda de que tanto Corregüela como la deportista son la pareja ideal de todo “Supervivientes” en esta temporada. ¿Habrá más sopresas de cara al final de temporada?