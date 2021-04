La primera temporada de “¿Quién mató a Sara?” (“Who Killed Sara?” en inglés, la nueva serie mexicana de Netflix, inicia con el fatídico día en el que Sara cae al vacío en lo que parecía ser un trágico accidente de parasailing. Sin embargo, conforme avanza la trama, se va desenterrando más información de lo que realmente sucedió. Sobre el final, mientras todos tratan de descubrir el misterio, Álex desentierra un esqueleto en su patio trasero. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿de quién es el cráneo?

“¿Quién mató a Sara?” narra la historia a Alex Guzmán, un hombre que pasa injustamente 18 años en la cárcel por la muerte de su hermana Sara y que tras recuperar su libertad emprende su venganza contra los Lazcano, la familia que está detrás de todas sus tragedias. Creada por José Ignacio Valenzuela y dirigida por David Ruiz y Bernardo de la Rosa, la serie tiene como protagonistas a Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones.

El final de la temporada lleva a los espectadores de vuelta al día que lo empezó todo, pero algunas cosas que despejan dudas de lo que sucedieron antes de la caída de Sara. Aunque no se revela el autor del crimen. Como parte de la búsqueda de la verdad, Alex se embarca en un camino mucho más peligroso del que imaginaba. Afortunadamente, sabremos la verdad este 19 de mayo, cuando se estrene la segunda temporada de esta misteriosa historia.

"¿Quién mató a Sara?" está disponible en Netflix (Foto: Netflix)

DE QUIÉN ES EL CRÁNEO QUE ENCUENTRA ÁLEX

La identidad del esqueleto es una incógnita que deberá ser desvelada en la segunda entrega. Aunque hay alguna posibilidad, al menos eso consideran los fanáticos de “¿Quién mató a Sara?” en un debate que se armó en Reddit.

De acuerdo a la información, todo hace indicar que el diario secreto contiene destellos del pasado de Sara que no han sido mencionados a lo largo de la primera temporada. De ser cierto, Sara y Alex no tienen el mismo padre. Y eso lo cambiaría todo. El padre de Sara luchó con problemas psicológicos que la joven también experimentó, aunque Alex no lo sabía en ese momento.

En su diario secreto, Sara se pregunta si está “loca” como su padre. Así que, si lo relacionamos con lo que pasa en el flashback del final, probablemente, su padre sea quien la está asfixiando y es César quien le dispara. Por lo tanto, en esta teoría, el cráneo enterrado en su patio trasero es del padre de Sara.

Aunque, vale decir, esta es solo es una teoría. Eso sí, el punto no es descabellado, sobre todo, luego de ver el teaser de la próxima temporada, que muestra a Sara en sesiones con un psiquiatra. Todo este misterio lo sabremos cuando, finalmente, la temporada 2 llegue a la plataforma de Netflix a mediados de mayo.