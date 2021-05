La segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?” se estrena el 19 de mayo de 2021 y además del misterio sobre el responsable de la muerte de la hermana de Alex Guzmán, la serie de Netflix deberá abordar varias preguntas que dejó el final de la primera entrega.

Durante una conferencia de prensa organizada por el gigante del streaming los protagonistas de la ficción, creada por José Ignacio Valenzuela y dirigida por David Ruiz y Bernardo de la Rosa, revelaron algunos detalles sobre la segunda temporada.

MANOLO CARDONA (ALEX GUZMÁN)

En el último capítulo de la anterior entrega de “¿Quién mató a Sara?”, Alex descubrió un cuaderno que parece esconder los secretos más oscuro de su hermana. “El reto aquí más grande al cual se enfrentar Alex es a la verdad, porque esa verdad va a cambiar cosas, se replantearán muchas otras, incluso la estrategia, saber qué camino va a tomar; se visualizará una perspectiva diferente de lo que pensaba que fue lo que pasó, en esta temporada se van a resolver muchas dudas, preguntas van a conocer otra parte de todos los personajes que no se habían visto antes”, destacó el intérprete colombiano, según reportó Milenio.

Manolo Cardona interpreta a Alex Guzmán en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

CAROLINA MIRANDA (ELISA LAZCANO)

La actriz que interpreta a la hija menor de los Lazcano y que se enamora de Alex en el proceso de descubrir la verdad sobre su familia explicó: “Mi personaje en especial regresa para entender todo lo que pasa y descubrir lo que hay en su familia, es darte cuenta de que crecer con alguien y realmente no es lo que parece, quiere saber quién es su familia, sus hermanos, sus papás, Elisa que sigue buscando la verdad y sigue tratando de acompañar a Alex al fondo de toda esa situación”.

“Ella va a seguir buscando la verdad, mientras acompaña a Alex hasta el fondo de esta situación. Elisa no tiene pasado, ella regresa para entender todo lo que está pasando y descubrir una verdad de su familia. Es impactante crecer con alguien y darte cuenta que nada es lo que parece. ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son realmente tus hermanos, tu papá?”, agregó.

Carolina Miranda interpreta a Elisa Lazcano en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

GINÉS GARCÍA MILLÁN (CÉSAR LAZCANO)

“La gente en esta segunda temporada se va a emocionar mucho”, aseguró Ginés García Millán, quien interpreta a César Lazcano en la serie de Netflix. “Es un disfrute total, los personajes están muy bien escritos pero también hay que saber que los personajes no se crean solos, cada personaje que hemos creado lo hacemos todos, y juntos hemos ido creciendo a través de la mirada de nuestro compañero, el entender qué es lo que pasa por dentro, vernos a los ojos, por eso con todo esto de la pandemia, nos ha unido mucho más y el proceso ha sido muy significativo, nos unió de alguna manera, estamos más a flor para toda la gente, que queremos que la gente disfrute desde sus casas”.

Ginés García Millán interpreta a César Lazcano en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

LUIS ROBERTO GUZMÁN (LORENZO ROSSI)

Sobre la relación de Lorenzo con Chema (Eugenio Siller), Luis Roberto Guzmán dijo que hay “una vertiente pedagógica. Estamos viviendo en un mundo de violencia, de fobias. Nosotros queremos contribuir para una sociedad mejor, traer pensamientos abiertos, positivos, hablar desde el amor que es un motor que rompe fronteras y pensamientos oscuros que no nos llevan a ningún lado. El abordaje de nuestro arco argumental es muy coloquial, no pasa por la burla o por lo escandaloso. Interpretamos a una pareja que tiene una vida, mostramos el día a día y los problemas que viven, en este caso, con la familia. Se aborda de una manera tan bonita que me parece muy interesante para el público”.

Luis Roberto Guzmán interpreta a Lorenzo Rossi en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

LITZY DOMÍNGUEZ (MARIFER)

Litzy Domínguez contó que su personaje adquirirá un protagonismo mayor en la segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?”: “Marifer tiene muchos secretos. Sabe mucho de Sarita porque era su mejor amiga desde jovencita así que la conoce muy bien. Cosas que no sabía ni su mismo hermano, todas esas piezas se van a terminar uniendo”.

Litzy interpreta a Marifer Fernández Gálvez en "¿Quién mató a Sara?" (Foto: Netflix)

FÁTIMA MOLINA (CLARA)

En tanto, “Clara parece que no tiene nada que ver con nadie, que solo quiere disfrutar, que le encantan esos dos hombres Lorenzo y Chema, pero en esta segunda temporada las cosas se le van salir de control. Clara tiene mucha información, y a la vez está siendo manipulada”, adelantó Fátima Molina.