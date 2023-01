Los premios Globos de Oro 2023 (”Golden Globes”) se entregarán el 10 de enero. Esta será la octogésima gala en la que se otorgan los reconocimientos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que celebran lo mejor del cine y la televisión de manera anual.

Este año, la película “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”) llega con 8 nominaciones al evento. En ese sentido, es la producción con presencia en más categorías desde “Cold Mountain” (2004). Además, ha llamado la atención la ausencia del nominado Brendan Fraser, quien tiene un delicado historial con la organización.

En estas circunstancias, trataremos de responder una pregunta complicada: ¿quiénes ganarán los Globos de Oro 2023? Por ello, repasaremos a los principales favoritos de las categorías de películas y series, con el fin de tener listas nuestras quinielas y predicciones.

¿QUIÉNES GANARÁN LOS GLOBOS DE ORO EN LAS CATEGORÍAS DE CINE?

1. Película de Drama

Nominados: “The Fabelmans”, “Top Gun: Maverick”, “Elvis”, “TÁR” y “Avatar: The Way Of The Water”

¿Quién ganará? Todo apunta a que “The Fabelmans” se quedará con el premio. Cuenta el sello de Steven Spielberg y ha sido incluida en la lista de mejores largometrajes del 2022 de la National Board of Review (NBR) y el American Film Institute (AFI).

¿Quién puede ser la sorpresa? “TÁR” es una de las mejores cintas del año. Recientemente ha sido alabada por autores como Martin Scorsese, por lo que sería una grata sorpresa que la cinta de Todd Field se lleve el reconocimiento, pese a que no tenga la popularidad de otras rivales.

2. Actor de Drama

Nominados: Austin Butler (Elvis) ; Brendan Fraser (The Whale); Bill Nighy (Living); Hugh Jackman (The Son) y Jeremy Pope (The Inspection)

¿Quién ganará? Es muy probable que este premio sea para Austin Butler, por su destacado trabajo como Elvis Presley en la película de Baz Luhrmann. Ya ha ganado el reconocimiento a Mejor intérprete revelación por los Críticos de Chicago y otros círculos importantes.

¿Quién puede ser la sorpresa? Si no existiera el problema latente de Brendan Fraser con la HFPA, el premio sería indiscutidamente para él. Quizá se lo otorguen como señal de disculpa, pero el intérprete ya adelantó que no asistirá a la gala.

3. Actriz de Drama

Nominadas: Cate Blanchett (TÁR); Viola Davis (The Woman King); Michelle Williams (The Fabelmans); Olivia Colman (Empire Of Light) y Ana de Armas (Blonde)

¿Quién ganará? Este premio es de Cate Blanchett. Fue la vencedora en el Festival de Venecia, el Círculo de Críticos de Nueva York, la Asociación de Críticos de Los Angeles y parece que no parará hasta obtener su tercer Oscar.

Cate Blanchett interpreta a Lydia Tár, una conductora de orquesta reconocida y la cabeza de la Filarmónica de Berlín (Foto: Universal Pictures)

4. Película de Comedia

Nominados: “Babylon”, “The Banshees Of Inisherin”, “Everything Everywhere All At Once”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “Triangle Of Sadness”

¿Quién ganará? “The Banshees of Inisherin” parece ser la opción segura en esta categoría. Es la máxima nominada de la gala, triunfando previamente en el Festival de Venecia y en diversos premios de crítica relevantes. Pero en un mundo en el que existe “Everything Everywhere All At Once”, ojalá la asociación se decida por esta propuesta interesante sobre multiversos.

¿Quién puede ser la sorpresa? “Everything Everywhere All At Once”, la brillante película de los Daniels.

5. Actor de Comedia

Nominados: Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery); Colin Farrell (The Banshees Of Inisherin); Diego Calva (Babylon); Ralph Fiennes (The Menu); Adam Driver (White Noise)

¿Quién ganará? Colin Farrell triunfó en el Festival de Venecia, el Círculo de Críticos de Nueva York y otras premiaciones claves de la temporada. Muchos especulan que el Oscar está entre él y Brendan Fraser, por lo que es el claro favorito en la categoría.

¿Quién puede ser la sorpresa? Diego Calva ha tenido un destacado trabajo en “Babylon” de Damien Chazelle, con una importante nominación previa a los Satellite Awards. Si hay alguien que puede ser una sorpresa, entre tanto actor consagrado, es el intérprete mexicano.

6. Actriz de Comedia

Nominadas: Margot Robbie (Babylon); Emma Thompson (Good Luck To You, Leo Grande); Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once); Anya Taylor-Joy (The Menu) y Lesley Manville (Mrs. Harris Goes To Paris)

¿Quién ganará? Otro de los premios que parecen seguros es el de Michelle Yeoh. Lo ha ganado casi todos gracias a su trabajo en “Everything Everywhere All at Once”.

Michelle Yeoh en una escena clave de "Todo en todas partes al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once").

¿QUIÉNES GANARÁN LOS GLOBOS DE ORO EN LAS CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN?

1. Serie de Drama

Nominados: “House of the Dragon”, “Better Call Saul”, “The Crown”, “Severance” y “Ozark”

¿Quién ganará? Difícil categoría, pero considerando que “Severance” se presenta como una idea nueva, podría ser la gran alternativa de la mayoría de los votantes. Además, es una serie estupenda que explora el “equilibrio entre el trabajo y la vida personal”.

¿Quién puede ser la sorpresa? Ojalá “Better Call Saul” sea premiada, teniendo en cuenta que ya emitió su temporada final y, sin dudas, es una de las mejores series de la historia. Por otro lado “House of the Dragon” tiene el respaldo de la audiencia y no podemos negar que, más allá de la popularidad de la marca “Game of Thrones”, es una producción muy bien hecha.

2. Actor de Drama

Nominados: Bob Odenkirk (Better Call Saul); Adam Scott (Severance); Kevin Costner (Yellowstone); Jeff Bridges (The Old Man) y Diego Luna (Andor)

¿Quién ganará? La gran despedida de Bob Odenkirk como el protagonista de “Better Call Saul” debería ser reconocida con este premio. La serie nunca se ha llevado un Globo de Oro, por lo que es la oportunidad perfecta para otorgárselo.

¿Quién puede ser la sorpresa? Adam Scott y Jeff Bridges son los fuerte contendientes de Odenkirk en la categoría.

Bob Odenkirk en una escena de "Better Call Saul" (Foto: AMC)

3. Actriz de Drama

Nominadas: Emma D’Arcy (House of the Dragon); Laura Linney (Ozark); Imelda Staunton (The Crown); Hilary Swank (Alaska Daily) y Zendaya (Euphoria)

¿Quién ganará? Ya se llevó el Emmy y ahora Zendaya va por el Globo de Oro. Su papel como Rue en “Euphoria” es el que más alegrías le ha dado a su carrera.

¿Quién puede ser la sorpresa? La notable actriz Imelda Staunton podría ser la que se lleve el premio gracias a su rol como la reina Isabel II en “The Crown”.

4. Serie de Comedia

Nominados: “Abbott Elementary”, ″The Bear”, ″Only Murders in the Building”, ″Hacks” y ″Wednesday”

¿Quién ganará? Otra categoría complicada. Sin embargo, apostamos por “Abbott Elementary”. Perdió en los Emmy, pero aquí no compite contra “Ted Lasso”.

¿Quién puede ser la sorpresa? ″The Bear” fue la gran sorpresa del año para los críticos, por lo que sería una merecida victoria. Tampoco podemos ignorar la popularidad del elenco de ″Only Murders in the Building”, que la podría hacer ganar.

5. Actor de Comedia

Nominados: Donald Glover (Atlanta); Bill Hader (Barry); Steve Martin (Only Murders in the Building); Martin Short (Only Murders in the Building) y Jeremy Allen White (The Bear)

¿Quién ganará? Bill Hader hace un impresionante trabajo en “Barry”. Al haber sido premiado anteriormente, es posible que repita el triunfo.

¿Quién puede ser la sorpresa? Jeremy Allen White, como la gran revelación de “The Bear”.

6. Actriz de Comedia

Nominadas: Quinta Brunson (Abbott Elementary); Selena Gomez (Only Murders In The Building); Jean Smart (Hacks); Jenna Ortega (Wednesday) y Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

¿Quién ganará? Jenna Ortega demostró que puede interpretar a un rol icónico dándole un toque moderno y convirtiéndose en una actriz con un gran potencial. Es de las apuestas más arriesgadas, considerando a su competencia, pero tiene todas las posibilidades a su favor para una victoria.

¿Quién puede ser la sorpresa? Quinta Brunson sería una más que merecida ganadora.