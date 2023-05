El pasado lunes 30 de enero, TelevisaUnivision estrenó “Perdona nuestros pecados”, la telenovela dirigida por Lucero Suárez y protagonizada por Emmanuel Palomares y Oka Giner, la cual se ha convertido en una de las favoritas en Estados Unidos y México.

La historia se desarrolla en el pueblo de San Juan, donde Elsa Quiroga (Giner) y Andrés Martínez (Palomares) se enamoran, pero deberán enfrentar los prejuicios de una sociedad conservadora pero pecadora en secreto, además de la negativa del padre de la joven, Armando Quiroga (Jorge Salinas), el más poderoso de la ciudad, y que moverá todas sus influencias para acabar con el idilio.

Dentro del gran elenco de la telenovela de TelevisaUnivision, el pequeño Domingo ha sabido robarse el corazón del público, convirtiéndose en uno de los favoritos y llamando la atención con sus ocurrencias.

"Perdona nuestros pecados" llega a la señal de Las estrellas (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUIÉN ES DOMINGO EN “PERDONA NUESTROS PECADOS”?

En la producción, el pequeño Domingo es el hijo menor de Armando Quiroga (Salinas) y Estela Cáceres (Erika Buenfil), cuyas ocurrencias han puesto en jaque a sus padres y disminuido la tensión que el villano despierta en sus escenas.

El encargado de interpretar al entrañable personaje de Fausto Emiliano, quien hace su debut en la pantalla chica con gran éxito, pues ha dado mucho de qué hablar con sus apariciones.

“Yo me llevo mucha diversión con todo el elenco, la verdad es que me llevo muy bien con todos. Me llevo mucha experiencia. Me la pasé increíble en la telenovela. Todos me cayeron superbien”, comentó el joven artista en entrevista con Confesiones de famosos.

El pequeño hizo su debut frente a las cámaras cuando tenía menos de un año, pues fue seleccionado como imagen de una reconocida marca de pañales, para luego ser parte de “Por siempre mi amor” y “Libre para amarte” de 2013.

LOS PADRES DE FAUSTO ESPEJEL

Lo que muy pocas personas notaron es que Fausto heredó el talento y carisma de su padre, el reconocido actor y comediante mexicano Carlos Espejel, quien tiene más de 30 años de experiencia en la televisión.

De hecho, al igual que su hijo, Carlos inició su carrera desde muy niño, cuando participó del recordado programa “Chiquilladas”, para luego pasar a telenovelas como “El privilegio de amar” o “Quinceañera”, además de segmentos cómicos en “La parodia”.

En sus redes sociales, el veterano actor ha presumido su relación con su hijo, compartiendo fotografías de sus viajes y mejores momentos, siempre sonrientes y felices.

Carlos Espejel junto a Fausto, su hijo con Paty Azuara (Foto: Carlos Espejel / Instagram)

“Me la paso increíble contigo siempre”, fue el mensaje que Fausto le dedicó a su padre en 2022 con motivo del Día del Padre.

Además de Carlos Espejel, el pequeño Fausto también lleva el arte en las venas por su madre, la también actriz Paty Azuara.

“Creo que soy la que he estado impulsando sus sueños, pero cuando su papá ha tenido obras de teatro también se los lleva”, admitió la actriz.