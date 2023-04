Como parte de los nuevos proyectos de TelevisaUnivision para el 2023, en marzo se confirmó que “Minas de Pasión”, una nueva versión de “La Patrona”, tenía luz verde de la productora para su desarrollo y posterior llegada a las pantallas de Las Estrellas.

Como se recuerda, la telenovela original se estrenó en enero del 2013 y tuvo a Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila en los roles estelares, mientras que Christian Bach fue la principal antagonista. Además, esta sería una versión distinta a otras como “La Dueña” en Venezuela, “Dueña y Señora” en Puerto Rico o “Santa Bárbara” en Portugal, también inspirados en el melodrama.

Si bien la historia está confirmada, son pocos los detalles que se conocen, entre los que destacan que será el mexicano Osvaldo de León quien tendrá el rol protagónico, por lo que la producción se encuentra en la búsqueda de su compañera estelar, siendo una de las convocadas Ariadne Díaz.

Ariadne Díaz fue protagonista de "Vencer la ausencia" y "La doble vida de Estela Carrillo" (Foto: Ariadne Díaz / Instagram)

ARIADNE DÍAZ RESPONDE A PRESUNTA RENUNCIA A TELEVISAUNIVISION

No es un secreto que la actriz mexicana fue convocada para ser parte de la nueva historia, pero terminó rechazando la propuesta del productor Pedro Ortiz de Pinedo. Sin embargo, los rumores de una posible renuncia tomaron fuerza en redes sociales, por lo que aprovechó sus redes sociales para aclarar los comentarios.

“Es mentira absoluta que había un contrato firmado, pues qué clase de tarado firma un contrato y después se sale. ¿Y ustedes creen que no hay repercusiones si uno firma un contrato y dice ‘ay no, ya siempre ya no’”, ironizó la artista de 37 años.

Y es que en su amplia experiencia, la mexicana conoce que los compromisos se deben cumplir, pues podría traer más de una consecuencia para los involucrados.

“Para firmar un contrato es porque leíste 80 veces, estás conforme con absolutamente todo y entonces firmas y si no es así, ‘chavo empezaste ayer y yo no empecé ayer’, entonces eso no pasó”, aclaró.

Póster oficial de "La Patrona", la serie que servirá de base para "Minas de Pasión" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ RECHAZÓ “MINAS DE PASIÓN”?

Pese a haber rechazado la propuesta del productor, Ariadne se mostró agradecida con la oportunidad de ser parte de la telenovela de TelevisaUnivision y no dudó en brindarle sus mejores deseos al proyecto.

“Me honró muchísimo porque aparte Pedro (Ortiz de Pinedo) es un hombre que quiero, que le tengo mucho cariño, que lo admiro muchísimo”, expresó, además de aclarar que su negativa se debe a “motivos personales”.

“Hubo otras razones que son mías, que son personales, por las que yo decidí no estar en el proyecto y la verdad lo hablé con él y lo entendió muy bien y todo bien”, explicó la jalisciense.

Para la novia de Marcus Ornellas, la oportunidad era muy importante, pues implicaba trabajar con varios amigos y conocidos, pero lamentablemente tuvo que negarse a la invitación.

“Les agradezco muchísimo a toda la gente que me querían ver ahí, yo lo agradezco desde la cabeza de producción que es el señor Pedro Ortiz, que repito le tengo una gran estima, lo siento mucho por mucha gente con la que iba a trabajar que quiero. El protagonista, Osvaldo de León, es un actor espléndido, me parece un chavo padrísimo, guapo, que le tengo mucho cariño y de verdad deseo que les vaya maravillosamente bien, y bueno vendrán otras cosas, desafortunadamente esta vez no, y ya está. Eso es todo. No hay otras cosas”, expresó.