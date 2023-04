Durante su más reciente fiesta nocturna, la famosa Aracely Arámbula se robó los reflectores de todos sus fanáticos luego de cantar diversos éxitos musicales, siendo los icónicos temas de las colombianas Karol G y Shakira alguno de los más coreados. ¿Habrá sido una puya para alguien de su pasado?

A través de sus más recientes historias de Instagram, la actriz Aracely Arámbula demostró que sigue las tendencias musicales del momento. Y es que, más allá de haber sido muy aclamada por diversos seguidores de su carrera, también fuimos testigos de la enorme pasión que siente cada vez que oye la letra de Karol G y Shakira.

Aracely Arámbula es una reconocida cantante y actriz de 48 años (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

Si bien no hay demasiada información sobre los destinatarios de su dedicatoria, hemos podido evidenciar que Arámbula la pasa de las mil maravillas a la hora de celebrar una fiesta. Solo basta con ver el empeño que pone “La Chule” con cada interpretación musical que hace del dueto colombiano a través de su cuenta de TikTok.

ARACELY ARÁMBULA, UNA SEGUIDORA DE KAROL G Y SHAKIRA

Recordando la letra sin trastabillarse, Aracely decidió entonar la canción que estrenó Shakira con el productor Bizarrap hace varias semanas. De ese modo, la intérprete chihuahense empezaba el karaoke sin vergüenza alguna mientras se graba frente a su teléfono celular.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastiques y tragues, tragues y mastiques; yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”, se oye decir a la también cantante.

Ni corta ni perezosa, Arámbula decide cerrar su imitación de Shakira con el verso final del estribillo. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Además de cantar a viva voz el hit de la exnovia de Piqué, la presentadora de 48 años también se aventó con “TQG”, otro de los temas más sonados de la Shakira en colaboración con su compatriota Karol G.

Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron una relación entre 2005 y 2009 (Foto: WikiCommons / Aracely Arámbula / Instagram)

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso e’ lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río”, fue la parte que entonó la expareja de Luis Miguel.

¿FUE UNA INDIRECTA PARA LUIS MIGUEL?

Aunque ya están separados desde hace varios años, el rumor de que Arámbula le dedicó estas líneas a su expareja Luis Miguel no se hicieron esperar. En especial, luego de que el intérprete de “La incondicional” oficializara su relación con la diseñadora Paloma Cuevas.

De hecho, se rumora que el artista habría desembolsado una fuerte cantidad de dinero para adquirir una mansión y pasar sus días junto a la experta en modas.

La actriz nacida en Chihuahua tiene 2 hijos en común con Luis Miguel (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

Ahora, si nos ponemos exquisitos, habría muchas razones para creer que Aracely sí le envió tales indirectas hacia “El Sol de México”. Recordemos que una revista conocida de farándula reveló que el músico tenía problemas con la manutención brindada hacia sus dos hijos.

Y aunque tal versión fue desmentida por la agencia del cantante y su oficina de prensa, queda la posibilidad de que existe algo entre ellos que no ha sido del todo descubierto.