Si bien Aracely Arámbula es “La madrastra” en la telenovela de TelevisaUnivision, en la vida real es la madre protagónica de sus dos hijos, quienes se han convertido en lo más preciado y hermoso que tiene en sus 47 años de vida.

Estos pequeños que han ido creciendo en el centro de la atención del país, debido a que también son hijos del cantante Luis Miguel, ya son todos unos jovencitos y se encuentran en la etapa de la adolescencia.

La reconocida artista ha mantenido a sus hijos alejados de la escena pública, ya que prefiere darles privacidad hasta que ellos tomen la decisión de hacerlo o de querer dedicarse al ambiente artístico.

Eso sí, hay ciertos datos que hemos llegado a conocer a lo largo de todos estos años, los cuales vamos a repasar en esta nota y así enterarnos un poco más sobre ellos.

Aracely Arámbula en su personaje de la telenovela "La Doña" (Foto: Teleivsa)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ARACELY ARÁMBULA?

Producto de su relación con el famoso cantante Luis Miguel, la actriz mexicana ha tenido a dos hijos varones, a quienes nombró como Miguel y Daniel. Luego de eso, ya no ha vuelto a traer al mundo a otros niños, así que ellos se han convertido en su máxima adoración.

Ambos tienen 15 y 13 años, respectivamente, por lo que ya están más conscientes de la vida y saben muy bien a qué se dedican sus dos papás, quienes son muy famosos a nivel mundial.

Los dos siguen yendo al colegio, así que no se han decidido sobre qué carrera seguir cuando sean grandes y no se descarta la posibilidad de que alguno de ellos quiera integrar el ambiente artístico.

Los hijos de Aracely Arámbula jugando ajedrez (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

Orgullosos de su madre

Los chiquitos han ido creciendo con su mamá como protagonista de varias telenovelas, las cuales ellos han visto. Por su parte, Aracely Arámbula están muy feliz con eso e incluso reveló que los dos pequeños están orgullos con su trabajo.

“Se sienten muy orgullosos de lo que hago porque me lo dicen y me gusta”, señaló la actriz para el diario La Reforma.

Mantienen su privacidad

En una reciente entrevista con el programa “Hoy”, Arámbula ha manifestado que ella respeta la privacidad de sus hijos y que no quiere publicarlos muchos en sus redes sociales debido a que eso es lo que quieren.

Del mismo modo, comentó que eso podría ir cambiando en el futuro si es que alguno de ellos toma la decisión de incursionar en el mundo artístico, así como sus padres.

“Ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca. Lo que pasa es que, como mamá, les pregunté si querían que los saque en una revista para que la gente vea que ya están grandes y me dijeron que no”, comentó.