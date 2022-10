Mientras en Estados Unidos “La madrastra” recién ha iniciado a emitirse por Univision, en México, la telenovela protagonizada por Aracely Arámbula llegó a su final, por lo que varios de los actores, en sus diferentes cuentas de redes sociales, comentaron sus emociones con sus fanáticos más cercanos.

La actriz que interpretó el papel de Marcia, Aracely Arámbula, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que contó algunos detalles del proceso de grabación y demás, resaltando el momento en el que reveló que pensó en que no iba a poder terminar de grabar la telenovela.

Además de hacer mención en ello, también se animó a dar muchos detalles de lo que sentía y pasaba por su cabeza en esos instantes, así que todos pudimos enterarnos de aquel sufrimiento que tenía. Y si no pudiste estar presente en aquella transmisión, ahora te haremos un compendio con lo más importante que mencionó la artista mexicana.

Aracely Arámbula interpreta a Marcia Cisneros de Lombardo en "La madrastra" (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ ARACELY ARÁMBULA CREYÓ QUE NO IBA A TERMINAR “LA MADRASTRA”?

Cuando se encontraba en plenas grabaciones de la telenovela, precisamente en julio de este año, Aracely Arámbula tuvo que lidiar con el fallecimiento de su padre, lo cual le trajo consecuencias muy delicadas en su interna, pues, como era de esperarse, la pasó muy mal al enterarse de aquella noticia.

Incluso, la propia actriz reveló que había momentos en los que su dolor era tan grande que se retiraba de la escena para estar sola unos instantes, pero gracias a ciertas personas todo ello fue pasando hasta que pudo controlar mejor sus emociones.

“Tenía que controlar porque de repente dicen corte y todo el mundo sigue a lo que sigue y tú estás enfrascado, estás en el dolor. Y le agradezco mucho a mi coach que estuvo conmigo de la mano, nunca me soltó y a todo mi equipo. Había momentos en que me derrumbaba”, manifestó.

Además de ello, Arámbula reconoció que hubo momentos en los que no podía llorar en sus escenas, algo que era muy raro en ella, ya que antes de todo este proceso que le tocó vivir, ella podía hacerlo sin ningún problema.

“Antes de que pasara esto yo lloraba muy a gusto, o sea, lloraba muy en actuación, en lo que yo sé hacer, me explayaba de la mejor manera, me caían dos, tres lágrimas. Y después, a pesar de que yo traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido”, indicó.

Aracely Arámbula interpretando a Marcia en "La madrastra" (Foto: TelevisaUnivision)

SUS SENSACIONES TRAS FINALIZAR LAS GRABACIONES

Al terminar con el rodaje de “La madrastra”, Aracely Arámbula sintió una gran tranquilidad y satisfacción debido a que hubo momentos en los que se imaginó que no podría continuar, pero todo ello fue quedando en el pasado, pues al final cumplió con el objetivo.

Además, aprovechó todo lo conseguido en este melodrama para dedicárselo a su padre.

“Me di cuenta de que puedo ser muy fuerte, que puedo. El día que terminamos de grabar solo volteé así al cielo y dije ‘gracias Dios y gracias mi papá que lo pude hacer, que se logró’ porque yo misma sentía que no iba a poder. Me siento muy satisfecha y muy contenta de haber logrado esta prueba tan fuerte en mi vida”, añadió.