Tras lanzar su cuarto disco titulado “Mañana será bonito”, el cual posee varias colaboraciones con artistas como Romeo Santos, Quevedo o Carla Morrison, la colombiana Karol G comenzó a romper varios récords de audiencia en las distintas plataformas de video. Sin embargo, fue el sencillo “TQG” el que se ha robado todas las luces en este lanzamiento.

Tras varios meses de espera, la colombiana Karol G estrenó su álbum “Mañana será bonito”, y vaya que logró hacerlo a lo grande: aceptación por parte de sus seguidores y millones de visualizaciones en YouTube fueron parte del reciente lanzamiento de la exnovia de Anuel AA.

Karol G estrenó recientemente su disco "Mañana será bonito" (Foto: Karol G / Instagram)

Sin embargo, su éxito junto a Shakira llamado “TQG” (por sus siglas, Te Quedé Grande) fue el encargo de inaugurar el disco de la nacida en Antioquía. Como era de esperarse, tal canción se volvió una de las más oídas a nivel internacional y logró darle a la cantante de 32 años dos récords que parecían inalcanzables.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS RÉCORDS DE KAROL G?

Como parte de su primer hito musical, la intérprete de “Provenza” logró convertirse en la artista femenina latina con el lanzamiento más grande de un álbum en la historia de Spotify, según informó Chart Data vía Twitter.

Asimismo, “TQG” logró romper el récord de lanzamiento más oído de una colaboración femenina en YouTube, esto tras alcanzar la cifra de 39,5 millones de reproducciones en apenas 24 horas.

El dueto colombiano sigue haciendo historia en las plataformas de video tras "TQG" (Foto: Chart Data / Twitter)

Tales hitos fueron bien recibidos por Karol G, quien además de mostrarse sumamente orgullosa, también se dio el tiempo de agradecer a sus fanáticos y seguidores en redes sociales.

Eso sí, además de contar lo emocionada que se encuentra tras registrar semejantes records, la “Bichota” también subió fotos inéditas del álbum musical, donde resalta por su felicidad y alegría.

La exnovia de Anuel AA tuvo unas sentidas palabras de agradecimiento por el éxito de su disco "Mañana será bonito" (Foto: Karol G / Instagram)

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito 🥹 Record de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! 🌸✨ y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! ✨✨✨ ¡De verdad que significa el mundo entero para mi ❤️‍🔥🌸 No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! 🦋🌸🌈🌷☀️🌥️🍄 GRACIAS!!!”, puntualizó una muy emocionada Karol G vía redes sociales.

Vale acotar que la antioqueña luce con un look sumamente peculiar en tales fotos. Resulta que, además de vestirse con detalles parecidos a los de la carátula del álbum, también se le visualiza con dientes adornados en colores y un brasier con diversas imágenes alegóricas a “Mañana será bonito”.

Todo hace indicar que Karol G ha logrado encontrar su paz mental y su éxito artístico con este gran álbum, y que mejor manera que celebrarlo con una divertidísima sesión de fotos para la red social de la camarita. ¡Muchas felicidades por este récord, “Bichota”!

