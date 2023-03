Resulta innegable el furor que viene causando “TQG”, la nueva canción de las colombianas Shakira y Karol G, dentro de la industria del entretenimiento. De hecho, el pasado domingo 5 de marzo, la actriz Carmen Villalobos decidió unirse a esta tendencia de empoderamiento femenino y mostró en sus redes sociales la manera correcta de realizar la coreografía de sus famosas compatriotas.

Hablar de “TQG” sin referirnos a los números sería descabellado. Más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y primer puesto en tendencias son las consecuencias que viene dejando la colaboración de Shakira y Karol G dentro del panorama musical. Eso sin contar la enorme influencia dentro del ambiente de espectáculo internacional y el mundo de la actuación.

Y es que si hace poco fue Isabella Castillo quien habló de la ayuda que recibió por parte de Shakira, ahora la reconocida actriz Carmen Villalobos protagonizó un candente clip audiovisual en sus redes sociales para evidenciar que las mujeres son insuperables y que “por hombres no compite”.

CARMEN VILLALOBOS ACEPTÓ EL RETO DE “TQG” EN TIKTOK

Por medio de TikTok, la actriz de “Café con aroma de mujer” resaltó que se unió al reto de la controversial canción de Shakira y Karol G. “Con mis dos colombianas favoritas. Reinas, las admiro”, fue el enunciado de Villalobos en su feed personal de TikTok.

La actriz de 39 años encendió las redes sociales tras imitar los pasos de Karol G y Shakira (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

De inmediato, la expareja de Sebastián Caicedo mostró sus candentes pasos ante la cámara de su teléfono celular y sus millones de seguidores. Sensualidad y carisma fueron parte de este clip que logró millones de reproducciones en redes sociales en unas horas.

Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en comentar tal video, señalando que está más hermosa que nunca. “Carmen estás tan hermosa, ya era hora que hicieras un tik tok te salió genial”; “definitivamente te llueven bendiciones y no necesitas volver con alguien q no te supo valorar, tú vales mucho”; “Carmen tipo: ando en mis tiempos de la mejor BICHOTA”; “Dios bendiga a las colombianas”, se puede leer en la caja de comentarios de su video.

OTRO VIDEO VIRAL DE CARMEN VILLALOBOS

En apenas 24 horas, el reto de Villalobos ya registró más de 13 millones de visualizaciones, cerca de un millón de reacciones y más de 6000 comentarios por parte de los seguidores de la nacida en Barranquilla.

La también actriz de "Sin senos sí hay paraíso" registró otro video viral en su TikTok (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Vale decir que Carmen Villalobos pasa por uno de los mejores momentos de su vida, en especial, luego de oficializar su relación con el famoso presentador Frederik Oldenburg a través de las redes sociales y una serie de emotivas fotografías junto a él.

No hay duda de que la felicidad y el buen ánimo llegaron a tu vida para quedarse. ¡Felicidades por tu nuevo video viral, Carmen! ¡Te lo mereces!