La actriz Carmen Villalobos es una amante de los tatuajes, pues lleva algunos consigo, y desde este mes de diciembre tiene uno más, el cual tiene un significado muy especial y que la acompañará para siempre.

El nuevo diseño que la colombiana se colocó en su piel fue documentado a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que quiso compartir ese momento tan importante con las más de 20 millones de personas que la siguen.

Además, se animó a contarle a todos qué es lo que significa ese nuevo tatuaje y por qué decidió hacerlo, dándole a sus fans una gran información personal que, seguramente, valorarán.

Carmen Villalobos durante el proceso de tatuaje (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

EL NUEVO TATUAJE DE CARMEN VILLALOBOS

Durante el primer fin de semana de diciembre, la artista de 39 años se dio un tiempo en su apretada agenda para dirigirse a uno de sus tatuadores favoritos, Billy Virviescas, quien fue el encargado de marcar su piel con un nuevo arte.

Como lo mencionamos, las imágenes de este proceso fueron compartidas en las redes sociales y gracias a ello pudimos darnos cuenta de qué es lo que se tatuó y qué significa.

De acuerdo a la descripción y a las fotos mismas, todos nos percatamos de que Carmen Villalobos se tatuó la palabra “Gratitud” en su espalda.

El resultado del nuevo tatuaje de Carmen Villalobos en su espalda (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA EL NUEVO TATUAJE DE CARMEN VILLALOBOS?

Aprovechando la atención de sus seguidores, quienes se sorprendieron con el nuevo tatuaje, Carmen Villalobos explicó los motivos que tuvo para hacerse ese nuevo diseño sobre su cuerpo.

“Mi tatuaje dice gratitud. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo”, fueron algunas de sus palabras.

Del mismo modo, agradeció al tatuador por haberle dedicado su tiempo y también a su hermano, quien la acompañó en este momento y se animó a tomarle unas cuantas fotos que luego compartió en redes sociales.