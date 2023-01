Carmen Villalobos y Frederik Oldenbrug son la pareja del año y no dejan de salir más detalles de la nueva relación sentimental. La actriz colombiana rompió su matrimonio con Sebastián Caicedo en 2022, después de 13 años de vínculo, y ahora se ha conocido que se encuentra en una nueva etapa dentro de su corazón. El presentador venezolano se ha encargado de contar cómo fue que inició su historia de amor.

El conductor de televisión fue quien confirmó que tiene una relación con la estrella de telenovelas como “Sin tetas no hay paraíso” y “Café con aroma de mujer”. Lo hizo en una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo.

Oldenburg, además, en una reciente entrevista con Al rojo vivo, detalló que Villalobos ya fue presentada ante su familia y que todo es ilusión en esta etapa de su vida romántica.

"Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos. Mi familia llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó", manifestó la figura de televisión. También se dio un tiempo para contar cómo germinó el romance entre ellos.

Mientras tanto, puedes ver cómo fue que Oldenburb confirmó su relación con Carmen Villalobos:

¿CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG?

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg empezaron a tener un romance al final de la reciente temporada de “Exatlón Estados Unidos”. La cercanía entre las celebridades llevó la relación de amistad por un camino más romántico, sin esperarlo. Así lo contó el presentador venezolano a Al rojo vivo.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso”, contó la personalidad de televisión al citado programa de Telemundo.

Y agregó que su lado romántico volvió a renacer después de mucho tiempo. “¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, explicó.

Para Oldenburg, diciembre de 2022 es un mes marcado con fuego en su vida y el “más recordado” porque el tiempo que pasó con Carmen Villalobos fue maravilloso: “ha sido un click tremendo”.

Villalobos posando para las redes sociales (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG HABLARON DE CASARSE?

A Frederik Oldenburg se le preguntó si se veía casado con Carmen Villalobos y el conductor venezolano respondió al Al rojo vivo que está viviendo de manera calmada cada paso de su relación con la actriz colombiana.

“Te voy a ser sincero, me veo en un paso a paso maravilloso, siempre lo hemos hablado, ella también. Pero me visualizo. Creo que, cuando estamos enamorados, cuando estamos conectados, tú te visualizas con esa persona, yo me visualizo con tantas cosas”, sentenció el presentador.

