Tras divorciarse del actor Matías Novoa, la vida de Isabella Castillo logró encaminarse profesionalmente gracias a un sinfín de proyectos actorales en la televisión como la narcoserie “El señor de los cielos”. De hecho, la cubana sostuvo que se encuentra en uno de los momentos más plenos de su carrera artística y hasta se animó a confesar que ‘factura’ igual que la colombiana Shakira.

Si bien la octava temporada de “El señor de los cielos” ha tenido una ligera caída de audiencia en los últimos días, no podemos dejar de hablar del genial elenco actoral liderado por Rafael Amaya e Isabella Castillo, quienes ponen lo mejor de sí durante cada episodio transmitido a través de la cadena Telemundo.

En esa línea, fue la actriz de nacionalidad cubana quien se animó a revelar más detalles de lo que ha sido la transformación de su personaje en la ficción de “El señor de los cielos 8″. “(Mi personaje) Diana se ha ido transformando un poco en esta temporada, explorándose, explorando su femineidad, dándose otra oportunidad en la vida, en el amor y eso también me ha enseñado a mí mucho en mi vida personal”, relató la histrionisa, quien reveló a mediados de diciembre pasado a su nuevo galán.

Isabella Castillo cumplirá en diciembre 29 años (Fotos: Isabella Castillo / Instagram)

Incluso, la también actriz se animó a expresar que llegó a padecer una situación parecida a la que vivió su personaje en la novela, razón por la que cree que ha logrado superarse como ser humano en la vida real.“Yo también pasé por una situación en mi vida un poco parecida, y hoy en día siento que he crecido más como ser humano”.

¿SHAKIRA AYUDÓ A ISABELLA CASTILLO A SUPERAR LA TRAICIÓN DE SU EXESPOSO?

Sin embargo, Castillo dejó en claro a la revista “People en Español” que las infidelidades que llega a padecer una mujer durante una relación puede llegar a convertirse en un tabú dentro de la sociedad, pues siente que la presión o el miedo las inhibe de mostrarse tal y como son en realidad.

“Siento que, con el tema de las infidelidades, las mujeres a veces nos dan como vergüenza o por orgullo no decirlo o hacernos las ‘cool’”, relató.

En ese sentido, la experta en actuación agradeció los últimos temas de Shakira y señaló que el significado de cada una de sus canciones ayuda y empoderan a toda mujer que ha sido víctima de una infidelidad por parte de sus parejas.

Shakira ha estrenado tres temas luego de su ruptura con Gerard Piqué: "Monotonía", "Bizarrap session #53" y "TQG" (Foto: Shakira / Instagram)

“Y el hecho de que Shakira haya sacado (su tema con Karol G llamado “TQG”), fue la voz para todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones así y literalmente facturó gracias a esa situación y creo que de eso se trata”, reveló.

ENTONCES, ¿MATÍAS NOVOA LE FUE INFIEL A ISABELLA CASTILLO?

En ese sentido, la nacida en 1994 dejó encendida la polémica respecto a una presunta infidelidad por parte de su exesposo. De manera inmediata, Isabella reveló al citado medio que ese tema ya está zanjado y que no necesita ninguna aclaración de por medio.

“Lo que se ve no se pregunta. Lo único que sé es que le deseo lo mejor a mi ex esposo y que le vaya muy bien en su vida con su pareja, y yo ahorita me está yendo muy bien con la mía y estoy muy contenta”, puntualizó.

La actriz de "El señor de los cielos" junto a Gabo Romero, su actual pareja (Foto: Isabella Castillo / Instagram)

¿Será una manera de desahogo o simplemente habló por la herida? Pues, aquí empieza a cocinarse algo muy raro. Sea como fuere, aplaudimos tu éxito en “El señor de los cielos”, Isabella. ¡Te lo mereces!