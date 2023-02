No hay duda de que la vida artística de Isabella Castillo pasa por uno de sus mejores momentos gracias a la exitosa serie de “El señor de los cielos”. Y es que, además de gozar de todo el reconocimiento del mundo actoral, la actriz cubana ha venido llevando a cabo varios proyectos empresariales fuera del plano mediático y el ambiente de la televisión.

El talento de Isabella Castillo tuvo su esplendor en la octava temporada de “El señor de los cielos”, y como era de esperarse, esto le valió para recibir una gran cantidad de elogios por parte de periodistas, seguidores y la crítica especializada.

De hecho, la propia histrionisa cubana se refirió al rol que ha tenido su personaje en esta tanda de episodios, asegurando que ha logrado descubrir otras facetas de su caracterización durante los rodajes de la narcoserie producida por Univision.

Isabella Castillo como Daniela Ahumada en "El señor de los cielos 8" (Foto: Telemundo)

“‘Diana’ se ha ido transformando un poco en esta temporada, explorándose, explorando su femineidad, dándose otra oportunidad en la vida, en el amor y eso también me ha enseñado a mí mucho en mi vida personal”, añadió Castillo, según recogió el portal “El Diario”.

Sin embargo, la famosa de 28 años habría revelado que, al igual que la colombiana Shakira, sufrió una infidelidad por parte de un exnovio hace algún tiempo. ¿Habrá sido Matías Novoa?

¿MATÍAS NOVOA ENGAÑÓ A ISABELLA CASTILLO?

Siguiendo el diálogo, la nacida en La Habana resaltó que también padeció un rompimiento amoroso como Shakira, razón por la que cree que el verso de la barranquillera narra un suceso que le fue muy común en su vida personal.

“Yo también pasé por una situación en mi vida un poco parecida, y hoy en día siento que he crecido más como ser humano. Como dice Shakira: ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’ “, aseveró.

La actriz de "El señor de los cielos" junto a Gabo Romero, su actual pareja (Foto: Isabella Castillo / Instagram)

“Siento que con el tema de las infidelidades, las mujeres a veces nos da como vergüenza o por orgullo no decirlo o hacernos las ‘cool’; ‘¡no, no, no, no pasó nada!’. Y el hecho de que Shakira haya sacado, fue la voz para todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones así y literalmente facturó gracias a esa situación y creo que de eso se trata”, agregó.

Sea como fuere, no hay duda de que estas declaraciones tuvieron nombre y apellido. ¿Habrá respuesta por parte de Matías Novoa?

