Al actor chileno Matías Novoa se le conoce últimamente por sus trabajos en producciones cargadas de acción, principalmente con su personaje de Amado Casillas en “El señor de los cielos”, así que llama muchísimo la atención verlo protagonizar “La herencia”, telenovela de un corte clásico, muy diferente a lo que estaba realizando.

El melodrama que protagoniza con Michelle Renaud acaba de llegar a las pantallas de Univision esta semana en el horario prime time y de inmediato ya acumuló muchos seguidores, quienes prometen no perderse ni un solo episodio de la historia. Casualmente, esos mismos fans, son quienes también se preguntan sobre la presencia de Novoa allí.

Por más que para muchos es algo sorpresivo, Matías Novoa, quien confirmó que no estará en la temporada 8 de “El señor de los cielos”, decidió realizar ese trabajo, demostrando que es un actor que no solo se cierra a un tipo de personajes y dejando en claro su versatilidad frente a cámaras.

Es más, el mismo actor ha reconocido los motivos por los cuales ha preferido descansar por un tiempo de los personajes de acción, así que en esta nota vamos a replicar todo lo que dijo al respecto.

Matías Novoa como su personaje de Amado Casillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ MATÍAS NOVOA ESTÁ DESCANSANDO DE LOS PERSONAJES DE ACCIÓN?

En una entrevista con el medio People en Español, el actor Matías Novoa habló sobre su personaje protagónico en “La herencia” y se animó también a contar detalles de la actualidad de su carrera, la que aparentemente se encuentra en un periodo de pausa de las series de acción para dedicarse a las telenovelas convencionales.

Fue allí que el artista de 42 años indicó que tomó la decisión de saltar ese umbral porque quería buscar cosas diferentes y no enfocarse solo en un tipo de personajes o de producciones, así que aceptó la propuesta de trabajar nuevamente en telenovelas, como cuando inició su carrera como actor en México.

“Lo que pasa es que siempre estamos buscando cosas diferentes porque al final, si te quedas en una zona de confort y de comodidad, te encasillan un poco en los mismos papeles, entonces he tratado de agarrar diferentes papeles. De cierta manera ya venía con tres temporadas de series de acción, entonces ya era demasiado”, fueron algunas de sus palabras.

Para suerte de sus fans que gozan de sus trabajos de acción, Novoa admitió que ese tipo de personajes es el que más le gusta realizar y que en un futuro los volverá a hacer. Sin embargo, fue claro en aceptar que quería hacer una telenovela.

“Me encanta y me encantaría obviamente volver a hacer acción porque es lo mío, a mí es lo que más me gusta, pero también es bueno ir cambiando. Inconscientemente pedía hacer un melodrama clásico otra vez, que fue como empecé mis primeros años de actor en México, y se dio”, añadió.

¿CÓMO FUE ELEGIDO PARA PROTAGONIZAR “LA HERENCIA”?

A diferencia de otros trabajos y otros artistas, Matías Novoa no tuvo que pasar algún casting para ingresar al elenco de la producción de TelevisaUnivision, sino que recibió una llamada con la propuesta, la cual era muy tentadora y no podía dejar pasar.

“Creo que las cosas a veces cuando se quieren realmente con el alma suceden y justo me sonó el teléfono y me avisó Juan Osorio (el productor) y me preguntó si quería participar en esta telenovela clásica”, comentó.

Lo que sí es importante resaltar es que el chileno se puso una mano al pecho y reconoció que realizar este personaje de Juan del Monte fue muy difícil, pues venía de otro tipo de papeles, los cuales demandaban otra manera de interpretación.

“Me costó bastante hacerlo porque era este cambio de venir de series de otro lenguaje completamente diferente a volver a esta novela clásica con otros guiones, con otro formato. Mi personaje era el clásico protagonista, entonces fue bastante difícil. Pero creo que se logró algo interesante”, añadió en la conversación con el citado medio de comunicación.