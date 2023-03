En enero del 2023, la gigante Telemundo anunció en una ceremonia en Miami su nuevo catálogo de producción de contenidos para el presente año. Entre todas estas nuevas entregas resaltaba la nueva temporada de la exitosa saga “Sin senos sí hay paraíso”.

No hay duda alguna de que la cadena hispana Telemundo decidió lanzarse con todo y apostar por otra temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, ficción que dio a conocer grandes talentos de la televisión, siendo la colombiana Carmen Villalobos una de las más reconocidas tras dar vida a Catalina Santana desde mediados del 2009.

Sin embargo, esta nueva entrega sería estelarizada por Catherine Siachoque y Fabián Ríos , actores que dijeron presente durante la ceremonia celebrada en Miami junto a Karen Barroeta, la ejecutiva de producción de Telemundo.

Carmen Villalobos da vida a Catalina Santana en "Sin senos sí hay paraíso" desde el año 2009 (Foto: Telemundo)

Pero lejos de alegrarnos por otra tanda de episodios de una de las series más famosas de los últimos tiempos, fue la ausencia de Carmen Villalobos en dicho evento lo que llamó la atención en ese momento.

Por ello, su reciente pronunciamiento causó una alerta entre sus millones de seguidores, pues existiría la posibilidad de que la expareja de Sebastián Caicedo no sea tomada en cuenta para esta nueva temporada.

¿CARMEN VILLALOBOS NO ESTARÁ EN “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO 4″?

Como bien sabemos, la actual novia de Frederik Oldenburg es una de las actrices más aclamadas de toda la televisión hispana, por lo que las preguntas por parte de sus fanáticos siempre estarán presentes dentro de las redes sociales.

En tal sentido, una seguidora le cuestionó sobre los avances de una nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso” y su posible fecha de estreno. “¿Cuándo viene la cuarta temporada?”.

La actriz colombiana pidió calma a sus fanáticos (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

De inmediato, la histrionisa aseveró que no estaba al tanto de los detalles, por lo que pidió un poco de comprensión. “Ya sé que ustedes quieren otra temporada y de hecho la anunciaron. Pero aunque ustedes no lo crean no sé absolutamente nada de eso. Se los prometo”.

LA REACCIÓN DE LOS FANÁTICOS

Como era de esperarse, los fanáticos de la nacida en Colombia señalaron que era ella una de las razones principales por las que ven el melodrama de Telemundo.

“Sin ti sería fuerte que se hiciera. Ojalá te hablen pronto”, “Nada tendría sentido sin tu personaje”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

La actriz es una de las celebridades más aclamadas de toda la televisión hispana (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Hasta ahora, el último anuncio de Telemundo señaló que el regreso de la franquicia tocará temas importantes dentro del “mundo de Catalina Santana, sus luchas amorosas y sus esfuerzos por proteger a su familia”.

¿Se imaginan una nueva entrega de “Sin senos sí hay paraíso” sin nuestra querida Carmen? Pues, nosotros no. Esperemos nos den buenas noticias pronto.