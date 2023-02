Nadie puede dudar del gran momento amoroso que viene atravesando Carmen Villalobos. Junto al periodista Frederik Oldenburg, la actriz colombiana parece haber encontrado la felicidad absoluta, y sus últimas publicaciones así lo demuestran.

Luego de anunciar públicamente su amor con Frederik Oldenburg, la presentadora Carmen Villalobos comenzó a ser más romántica en sus redes sociales, ya sea con los detalles por parte de su actual novio o la historia de Instagram que sube diariamente.

De hecho, hace poco publicó una sensual fotografía en topless que subió la temperatura de todos sus seguidores en la red de la camarita. “Jueves de mucha actitud”, escribió la estrella de “Sin senos no hay paraíso”.

En la siguiente fotografía vemos a la exnovia de Sebastián Caicedo con una chaqueta blanca y sin ropa interior mientras simula una mirada seductora ante la cámara.

La colombiana de 39 años dejó ver su sensualidad ante sus más de 20 millones de seguidores (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

LA REACCIÓN DE FREDERIK OLDENBURG AL TOPLESS DE CARMEN VILLALOBOS

A la modelo colombiana le llovieron cientos de comentarios positivos en las redes, siendo el de su novio Frederik Oldenburg el que se derritió ante la postal de su pareja. “¡Por Dios que bella mi vida! ¡Te amo! ¡Radiante y sexy!”.

El presentador venezolano halagó la figura de Villalobos en redes sociales (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Pero los momentos de amor entre ambos no son recientes que digamos, pues hace poco, celebraron el onomástico del conductor en Colombia, país natal de Villalobos. “Llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a ti, te amo”, puntualizó el presentador de “Exatlón Estados Unidos” en redes sociales.

No hay duda de que la exesposa de Sebastián Caicedo ha vuelto a brillar junto a Oldenburg. ¡Esperemos sigas siendo feliz, Carmen!

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO?

Después de mucho tiempo negando la separación o manteniéndose en silencio, Carmen Villalobos utilizó sus redes sociales para confirmar que su matrimonio con Sebastián Caicedo había llegado a su fin.

La actriz, días antes, contó que lo habían conversado y decidieron que era la mejor decisión. MÁS DETALLES AQUÍ.