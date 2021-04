Rafael Amaya ha expresado que quiere seguir con su vida y poco a poco está retomando las riendas de su carrera profesional. Como se recuerda, a inicios de diciembre de 2020, el actor mexicano que se hizo famoso por protagonizar “El señor de los cielos” reapareció en la escena pública, luego de tres años de haber estado alejado de la actuación y el ambiente artístico.

Fue en el 2018 cuando Rafael Amaya desapareció del ojo público y no se sabía nada sobre él. Desde entonces, existieron muchos rumores y teorías sobre su desaparición. Sin embargo, en diciembre del año pasado, el actor mexicano reapareció y confesó que tocó fondo por su adicción a las drogas y el alcohol.

Rafael Amaya apareció en una pelea de box y dijo que estaba feliz con su tratamiento, así como sus planes para su carrera. (Foto: Telemundo)

Con ayuda de su familia y amigos, Rafael Amaya fue internado en la clínica de rehabilitación del boxeador Julio César Chávez durante algunos meses. Tras la lucha que emprendió, hoy ya se encuentra estable y ha declarado a los medios que siente “que ha vuelto a nacer”.

En su primera reaparición pública, Amaya fue captado por las cámaras cuando acudió a una pelea de box en Tijuana donde dijo que estaba feliz con su tratamiento, así como sus planes para su carrera. Luego, subió una foto a las redes sociales al lado de su representante. Pero, la imagen desató todo tipo de cuestionamientos. ¿Se trata del verdadero Rafael Amaya?

RAFAEL AMAYA, ¿ES REALMENTE EL ACTOR AL QUE VEMOS EN FOTOS Y VIDEOS ACTUALES EN REDES?

En su cuenta oficial de Instagram, Rafael Amaya publicó una fotografía al lado de su representante en Florida. En la imagen, se le puede ver al histrión sentado y sonriente junto con Karem Guedimin. Inmediatamente sus usuarios comentaron la publicación y las reacciones de sus seguidores han sido divididas.

Por un lado, están aquellos que expresaron su apoyo al actor tras recuperarse de su adicción a las drogas y el alcohol. Asimismo, estaban complacidos de verlo más “sano” y “animado”.

“Qué lindo volver a verte. Ánimo y éxito, Rafa, tú puedes y nosotros te recibimos con mucho cariño”, “No te imaginas cuánto te extrañamos. Nos encanta verte sonreír”, “¡Me encanta verte feliz! ¡Gran actor! ¡Gran ser humano! ¡Arre!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios mostrándole su respaldo.

Sin embargo, otros fanáticos escépticos aseguraron que el Rafael Amaya de aquella fotografía no es el verdadero. “Ese no es Rafa la cara no se ve igual”, “No se parece a ti”, “Ese no es Rafael”, “¿Realmente es él? Digo, su cara se mira diferente”, escribieron los internautas en la publicación de Instagram.

Rafael Amaya publicó una fotografía al lado de su representante en Florida. (Foto: Rafael Amaya/ Instagram)

La fotografía de Rafael Amaya se ha hecho viral rápidamente y ha sido compartida en otros perfiles de Instagram. De hecho, existen una gran cantidad de comentarios que cuestionan el aspecto físico del actor: “Yo insisto que ese no es el verdadero Rafael Amaya, se mira muy distinto”, “Ese no es, ¿por qué mienten?”.

En las redes sociales se desató todo un debate. El mayor argumento de aquellos que juran que el de la foto no es Rafael Amaya es porque sus rasgos faciales lucen demasiado retocados o incluso diferentes.

Otro detalle que mencionan es que su cabeza es mucho más pequeña de lo usual; así como han señalado lo diferente que es su complexión.

Sin embargo, aquellos fanáticos que defienden al actor aseguran que no tiene caso que pusiera a alguien que no es él mismo en su perfil de Instagram. Otros argumentaron que el consumo de drogas que Amaya tuvo por mucho tiempo tuvo repercusiones en su aspecto físico.

También hubo quienes dijeron que sus cambios físicos son por una cuestión de la edad y, finalmente, unos cuantos más sugirieron que quizá sólo se puso un filtro que modificó sus rasgos faciales.

Hasta el momento, Rafael Amaya no ha dicho nada al respecto ya que está enfocado en retomar sus proyectos profesionales. Uno de ellos, que fue anunciado por el propio actor, se trata sobre su regreso a los escenarios al lado del cantante Roberto Tapia en el tour “Los compadres”, gira que comenzará en abril y en donde ambos visitarán diferentes ciudades de Estados Unidos.