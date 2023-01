El actor Rafael Amaya tocó fondo cuando cayó en varias adicciones producto de creerse Aurelio Casillas en la vida real. Su personaje de “El señor de los cielos” traspasó las pantallas y se instaló dentro de él y su comportamiento, por lo que tuvo que alejarse de la televisión para someterse a un estricto proceso de rehabilitación.

Unos años después de esa decisión, el mexicano vio la luz al final del túnel y salió de aquella oscuridad que lo embargó por bastante tiempo, así que ya no había motivo para seguir descansando. Sin pensarlo dos veces, regresó a trabajar y volvió a la televisión nuevamente con su personaje de “El señor de los cielos”.

Sin importar que su trabajo allí fue un aliciente para caer muy bajo, él no tuvo miedo de volver. Sabe que ahora es un tipo renovado, con otra mentalidad y no hay nada ni nadie que ahora le haga pensar lo contrario. Es más, sus fans son los más felices, pues han visto que nuevamente protagoniza la producción de Telemundo.

Rafael Amaya en su personaje de Aurelio Casillas en "El señor de los cielos 8" (Foto: Telemundo)

LAS CONFESIONES DE RAFAEL AMAYA

Una persona como Rafael Amaya, después de haber pasado tantas cosas, tiene mucho que decir y explicarle al mundo entero, incluyendo historias que probablemente sean muy interesantes, pero, por lo general, él se mantiene en silencio y no es de dar declaraciones al respecto, aunque sí hubo unas oportunidades en las que habló sobre el tema.

Una de esas ocasiones sucedió el martes 17 de enero —mismo día del estreno de “El señor de los cielos 8”—, cuando acudió al programa “Al rojo vivo” con la intención de promocionar la nueva temporada de la telenovela. Allí fue que se le preguntó por varios aspectos de su vida, por lo que el actor tuvo que confesarlo todo, dejando a varios con la boca abierta.

¿Por qué regresó a “El señor de los cielos”?

Como sabemos, Rafael Amaya cayó en varias adicciones por culpa del personaje de Aurelio Casillas, así que muchos creían que jamás volvería a interpretarlo en “El señor de los cielos”, ya que podría traerle malos recuerdos y hasta sería un detonante para volver a caer en lo mismo, así que existe una gran duda en por qué aceptó el papel nuevamente.

Precisamente, en el programa ya mencionado se le hizo la interrogante y él no dudó en responder que está totalmente agradecido con el personaje y que fue culpa de él no saber manejarlo. Su emoción por interpretarlo en pantallas ha sido tanta que no podía negarse a la posibilidad de vestirse como él de nuevo.

“El personaje me dio mucha, mucha, mucha luz, nada más que yo me desvié a la oscuridad. Me metí a ese mundo oscuro y siniestro al cual no quiero regresar. Dicen que para conocer la luz hay que conocer la oscuridad, entonces así fue”, comentó Amaya.

"El señor de los cielos 8" presenta el regreso de Rafael Amaya en su personaje de Aurelio Casillas (Foto: Telemundo)

¿Cómo superó sus adicciones?

Un tema que no podía escaparse de la entrevista era sobre lo que vivió en aquellas épocas y cuando estaba en rehabilitación, pero lo que más llamaba la atención era conocer cómo fue que pudo salir de ese fondo oscuro, por lo que también fue preguntado por ello.

Rafael Amaya, al responder aquella duda, aseguró que lo que más le ayudó en ese momento fue la voluntad que él tenía porque estaba seguro de que quería salir de allí. Además, enfatizó que ello es vital para cumplir ese objetivo porque, si en realidad uno no quiere salir, por más que haya personas ayudándolo, se quedará a medio camino.

“La fuerza de voluntad. Es algo que te jala en tu interior y te dice que tienes que salir adelante. Yo creo que a lo mejor mi espíritu, algo, porque si tú no quieres estar bien, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu novia, nadie… Pero yo sí quería estar bien, sí quería estar en el lado de la luz”, añadió.

Así mismo, enfatizó que, después de todo, se considera como un sobreviviente y que no tiene temor de volver a recaer. “Cuando tocas lados muy oscuros de tu vida, buscas la manera de sobrevivir. Yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente, yo soy una persona que tuvo la suerte de ver la luz y de buscarla y de tener el valor, la templanza y tener el guía necesario. En este punto de mi vida, ya no tengo miedo a nada”.