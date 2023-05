En la franquicia de “Rápidos y Furiosos” (“Fast and Furious” en su idioma original) han participado un gran número de actores. Si bien Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster ocupan los lugares protagónicos, también hemos visto desfilar a varios artistas invitados, ya sean como villanos o héroes dentro de la trama.

Anna Sawai es una actriz, bailarina y cantante de origen japonés-neozelandés que ha estado dentro de la saga “The Fast and the Furious” interpretando a Elle. Ella fue elegida para la película “F9″ y cautivó a la audiencia pese a que su personaje no ocupó un rol principal.

Con el estreno de “Rápidos y Furiosos 10″, titulada originalmente “Fast X”, la penúltima película de la saga de acción que comenzó en 2001, muchos se han preguntado dónde quedó Elle. Es por ello que aquí te contamos qué pasó con el personaje de Anna Sawai.

Anna Sawai es una actriz, bailarina y cantante japonesa-neozelandesa (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ ELLE NO APARECIÓ EN “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″?

En conversación con Insider, Sung Kang explicó por qué Anna Sawai no apareció en la película “Rápidos y Furiosos 10″. La actriz señaló que se filmó una secuencia que implicaba dónde estaba Elle y se contaba parte de su pasado.

Como se recuerda Elle apareció en “F9″, donde Han Lue sirvió como figura paterna sustituta para ella. Ya que el actor Sung Kang regresó para “Fast X”, se esperaba que Anna Sawai también apareciera en algún momento de la trama.

“En realidad, había una toma de escena que insinuaba dónde estaba ella, pero no pasó el corte. Vin [Diesel] tuvo una gran idea porque le encanta hablar sobre la mitología y los detalles minuciosos de los personajes y su origen, sus antecedentes y otros personajes que tienen tejido conectado”, declaró Kang a Insider.

Anna Sawai eligió el papel de Elle en "F9" porque creció viendo las películas de Fast & Furious (Foto: Universal Pictures)

“Debido a que todo el tema de Fast siempre ha sido la familia, cada personaje tiene que estar arraigado en eso. Cada paso que dan en su historia tiene que estar arraigado en ese tema y el propósito y la importancia de la familia”, agregó el actor.

Luego, Sung Kang explicó cómo era la escena en mención: “El diálogo estaba teniendo lugar con Vin y los productores y [el director] Louis [Leterrier] y decía: ‘¿Cuál es la motivación de Han? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Qué lo impulsa? ¿Por qué se siente culpable? ¿Cuál es su motivación para ¿Regresar o sobrevivir a este atraco a Roma? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo despierta por la mañana? ¿Qué lo mantiene en línea recta? Y es Elle”.

“Elle, en nuestra historia ahora, está en la escuela y queríamos incorporarla, pero hay tantos bienes raíces”, admitió el actor.

