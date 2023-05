La saga “Rápidos y furiosos” se acerca a su gran final. Desde el 2001, año en el que se estrenó “The Fast and the Furious”, la franquicia liderada por el actor Vin Diesel no ha dejado de lanzar nuevos proyectos. Por ello, los fans se alarmaron cuando se anunció que la secuela de “Fast X” sería la última cinta que narraría la historia principal de Toretto y su equipo.

En ese sentido, aunque hay rumores de que el cierre de la saga podría desarrollarse como una trilogía, hasta el momento, se sabe que “Rápidos y furiosos 10″ es el penúltimo largometraje de la serie principal.

La película, titulada también como “Fast & Furious X”, está dirigida por Louis Leterrier y escrita por Justin Lin y Dan Mazeau. Además, su reparto incluye a artistas de la talla de Jason Momoa, Jason Statham, Michelle Rodriguez y Charlize Theron.

¿Te gustaría ver la producción en su fecha de estreno? A continuación, te revelamos todo lo que debes conocer sobre el lanzamiento de “Fast X” en Estados Unidos, España y Latinoamérica.

¿DE QUÉ TRATA “FAST X”?

En “Rápidos y furiosos 10″, Dom Toretto y su familia deberán protegerse de un nuevo y peligroso villano llamado Dante Reyes, quien es el hijo del narcotraficante brasileño Hernán Reyes. Él ha estado planeando la venganza por la muerte de su padre durante los últimos doce años, desde los acontecimientos de “Fast Five”.

Según la sinopsis oficial del proyecto, “el plan de Dante dispersará a la familia de Dom de Los Ángeles a las catacumbas de Roma, de Brasil a Londres y de Portugal a la Antártida. Se forjarán nuevos aliados y resurgirán viejos enemigos. Pero todo cambiará cuando Dom descubra que su propio hijo de 8 años es el objetivo final de la venganza”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “FAST X”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FAST & FURIOUS X″ EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos, la película se estrenará el viernes 19 de mayo de 2023. Vale precisar que el film será distribuido por Universal Pictures en este país y alrededor del mundo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″ EN LATINOAMÉRICA?

Si te encuentras en América Latina, podrás ver “Rápidos y furiosos 10″ un día antes que los espectadores de USA. Es decir, el largometraje estará en la cartelera de tu cine favorito desde el jueves 18 de mayo del 2023.

Cabe resaltar que esto aplica para los países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay.

Jason Momoa como Dante Reyes en la película "Fast X" (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FAST & FURIOUS 10″ EN ESPAÑA?

En España, la fecha de estreno oficial de “Fast and Furious 10″ está programada para el viernes 19 de mayo de 2023.

¿CÓMO VER “FAST X″?

Si quieres ver la cinta, solo deberás revisar la cartelera del cine de tu preferencia, desde su fecha de lanzamiento, y elegir una función. Aún no se sabe cuándo se difundirá el largometraje vía streaming, pero se presume que llegará a alguna plataforma, meses después de su distribución en salas.