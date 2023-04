Sin lugar a dudas, Santa Fe Klan es el nombre del momento en todo México, ya sea por sus nuevos proyectos musicales o su presunto romance con la influencer Karely Ruiz. Pero más allá del escándalo mediático, la carrera de Ángel Quezada es una de las más prolíficas dentro de territorio azteca, llegando incluso a grabar una canción exclusiva para la película “Black Panther”, la megaproducción de Marvel.

Y aunque no usaron finalmente su sencillo en el filme, esta oportunidad fue muy bien aprovechada por Santa Fe Klan, quien llegó a codearse con las productoras de películas más famosas y taquilleras dentro del panorama cinematográfico a nivel internacional.

El cantante mexicano cumplirá 24 años en noviembre próximo (Foto: Santa Fe Klan / Instagram)

De hecho, en diálogo con Franco Escamilla, el exnovio de Maya Nazor reveló que posee un proyecto entre manos y que podría salir a la luz durante el estreno de “Rápidos y Furiosos 10″, una de las sagas de acción más famosas de la historia.

¿SANTA FE KLAN DIRÁ PRESENTE EN “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″? ESTO SABEMOS

En conversación con el humorista Franco Escamilla, el intérprete mexicano señaló que la gente y los directivos de “Black Panther” lo desilusionaron al ver que su tema jamás salió en la cinta. En ese sentido, espera que su nuevo proyecto con la saga protagonizada por Vin Diesel sí salga durante el metraje.

“Bien emocionado el día de la presentación y no salió la rola…siento que me usaron, la canté y me invitaron a la presentación, pero en la película, en el cine no salió, verdad de Dios, yo ya fui a verla cuatro veces (risas)”, aseveró el padre de Luka, su hijo con la modelo Maya Nazor.

En ese sentido, el autor de “Mar y Tierra” siguió contando detalles de lo que será su colaboración con la saga de automóviles y piques ilegales, además de confesar que siente que su tema esta vez sí saldrá en el filme.

“Grabé una para Rápidos y Furiosos, ojalá ahí sí salga”, indicó el cantante de 23 años.

¿BUSCARÁ SER ACTOR?

En otro momento de la conversación, Quezada señaló que no ve con malos ojos la idea de ser actor y aparecer en alguna película, aunque existen ciertos términos para poder participar en algún proyecto dentro del cine internacional.

“Claro que me gustaría salir en una película, pero sólo donde yo sea yo, si sale mi realidad, sí”, detalló el artista del género urbano.

La música del guanajuatense dirá presente en "Rápidos y furiosos 10" (Foto: Santa Fe Klan / Facebook)

¿Aparecerá haciendo algún cameo pronto? Pues, de momento no lo sabemos, aunque no hay duda de que Santa Fe Klan viene haciendo las cosas muy bien en su carrera.