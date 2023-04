Luego de que el rapero Santa Fe Klan y Karely Ruiz se besaron en un escenario, los usuarios en las redes sociales han criticado a la modelo de OnlyFans por “meterse” con la expareja de su “amiga”, la influencer Maya Nazor. Este trío ha protagonizado una polémica que viene dando de qué hablar.

Tras la lluvia de críticas que recibió, Karely Ruiz hizo un en vivo en sus redes sociales para aclarar la situación que la puso en el ojo de la tormenta. La modelo dijo que Maya Nazor no es su amiga y que sí le gustó el beso que se dio con el rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan.

Karely Ruiz aclaró que es soltera y que puede hacer lo que quiera. A la vez afirmó que ella no es cercana a Maya Nazor, con quien solo se comentaba publicaciones en las redes sociales. Por su parte, la expareja del rapero también opinó sobre esta polémica. ¿Qué más se sabe? Aquí te lo contamos.

Maya Nazor es una modelo e influencer mexicana muy popular en las redes sociales (Foto: Maya Nazor/ Instagram)

LA EXPLICACIÓN DE KARELY RUIZ SOBRE EL BESO QUE SE DIO CON SANTA FE KLAN

Tras recibir críticas en las redes sociales, Karely Ruiz admitió que sí le gustó el beso que se dio en pleno escenario con su amigo Santa Fe Klan, pero que “no le gusta”.

La modelo de OnlyFans explicó que el beso se dio sin ser planeado y que “estuvo chido, estuvo prendido”. “¿Qué tiene?, yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal”, dijo en un en vivo en sus redes sociales.

La creadora de contenido para adultos dijo que está soltera y que a la gente no le debería de importar lo que haga con su vida privada.

“Yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona. Si ando o no ando con alguien es mi p*ta vida. Si doy mi c*lo o no lo doy es mi vida. Fácil, mientras yo no te esté pidiendo tu c*lo guango, despreocúpate”, agregó.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se dieron un beso durante una presentación (Foto: Santa Fe Klan/ Instagram)

¿KARELY RUIZ SE PELEÓ CON MAYA NAZOR?

Karely Ruiz también aclaró que Maya Nazor no es su amiga y que solo se siguen a través de las redes sociales. Asimismo, aprovechó para mandar una indirecta a la expareja de Santa Fe Klan, sin nombrarla, señalando que hay una persona que aprovechó para sacar su marca.

Y es que en medio del polémico beso de Santa Fe Klan y Karely Ruiz, Maya Nazor lanzó su colección de bolsos. La influencer publicó una serie de imágenes de su nueva marca.

“La gente aprovecha nada más. Está pasando algo y aprovechan para sacar sus cosas para que se vendan. ¿Tan dolida hermana?, ¿Tan dolida y sacando tus cosas para que se vendan?. Eso sí dije ‘¿Cómo? alguien que está dolida no hace eso’, pero aprovechan, si ellos aprovechan, por qué yo no hacerlo. Si ellos están facturando por qué yo no voy a facturar”, dijo Karely Ruiz en un video.

¿QUÉ DIJO MAYA NAZOR SOBRE EL BESO DE KARELY RUIZ Y SANTA FE KLAN?

A traves de un en vivo en su cuenta de Instagram, Maya Nazor respondió a los cuestionamientos de sus seguidores sobre el beso que se dieron su expareja Santa Fe Klan y Karely Ruiz.

“No voy a hablar de temas que no son míos directamente”, afirmó e hizo hincapié en que elige su tranquilidad. “Voy a ponerme a ser feliz con mi bebé, yo sola, como en esas veces que pones música, te estás probando la ropa y te ves al espejo, esa felicidad, wow, yo, se los juro, disfruto mucho estar sola, uno tiene que aprender a amar su soledad”.

La joven influencer aseguró que se encuentra bien y que está enfocada en su bebé. “Yo estoy muy bien, feliz, se los juro, todo bien”, agregó.