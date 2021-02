La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a detener sus actividades. La industria del espectáculo y entretenimiento es una de las más afectadas debido al cierre de los cines, teatros y auditorios. Entre las producciones golpeadas por esta situación está “Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″), la penúltima entrega de la franquicia original.

Inicialmente, F9 estaba lista para estrenarse el 22 de mayo de 2020. Sin embargo, la pandemia del coronavirus (COVID-19) impidió que esto ocurriera. Ante esta situación, “Rápidos y furiosos 9” fue reprogramada para abril del 2021.

Desafortunadamente, Universal Pictures volvió a retrasar el lanzamiento de la penúltima entrega de la saga ya que el confinamiento sigue vigente en casi todos los países del mundo. Fue así que la empresa distribuidora tomó la decisión de programar el estreno de “Fast and Furious 9″ hasta el 28 de mayo de 2021.

F9 fue dirigida por Justin Lin y escrita por Daniel Casey. (Foto: Universal Pictures)

Según el portal web “Screenrant”, el motivo del retraso es la decisión de MGM, Eon y Universal de retrasar “No Time To Die” y tomar la fecha de lanzamiento de F9 del 2 de abril de 2021. Aunque parecía una decisión definitiva, la pandemia de COVID-19 sigue afectando los planes de la saga de acción.

Según informó Variety, Universal Pictures tiene la intención de que F9 siga siendo un lanzamiento teatral, lo cual no es sorprendente considerando el éxito comercial que ha tenido la franquicia “Fast & Furious”, y tomando en cuenta las cifras obtenidas con anteriores entregas como “Furious 7” y “The Fate of the Furious”, los cuales cruzaron la marca de $ 1 mil millones.

Pero, con la pandemia aún obstaculizando la vida cotidiana y manteniendo cerradas tantas salas de cine, Universal está considerando retrasar F9 hasta julio o agosto, o quizás hacia fines de 2021. Incluso, si la situación continua igual, es posible que el lanzamiento se programe hasta 2022.

F9 está protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Lucas Black y Helen Mirren. (Foto: Universal Pictures)

La saga “Fast and Furious”, conocida como “Rápidos y Furiosos” en Latinoamérica, centrada en el automóvil ha crecido exponencialmente a lo largo de los años, tiene actualmente nueve películas de la línea principal y un spin-off en Hobbs & Shaw de Dwayne Johnson y Jason Statham, sin mencionar películas relacionadas como “Better Luck Tomorrow” de Justin Lin.

“Rápidos y furiosos 9” está dirigida por Justin Lin y mostrará cómo Dom Toretto (Vin Diesel) se enfrenta a su hermano menor Jakob (John Cena), un asesino mortal que trabaja con la vieja enemiga Cipher (Charlize Theron). Además veremos la reaparición de Han, quien se supone había muerto.

En el elenco de la cinta también se encuentran Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren. Además, estrellas de la música como Ozuna y Cardi B también estarán en la película.