Toretto, Letty, Mia, Roman, Tej, Ramsey e incluso Han, vuelven para la novena entrega de “ Rápidos y furioso s” (“Fast & Furious” en su idioma original y rebautizada en 2020 como ‘Fast Saga’), una de las sagas más grandes no solo en la historia de Universal Pictures sino también en la historia del cine de acción. Despues de varias reprogramaciones la película finalmente se estrenará en abril de 2021.

El título oficial de la nueva cinta es “F9” y además de continuar la historia de Dominic Toretto y su familia, tiene grandes sorpresas preparadas para los fans de la franquicia que ya cuenta más de 10 películas.

Las grabaciones de “ Rápidos y furiosos 9 ” comenzaron en junio de 2019 en Leavesden Studios, de Warner Bros., en Hertfordshire (Inglaterra), y se extendieron a Los Angeles, Edimburgo y Londres. El 22 de julio de ese año, las grabaciones fueron suspendidas por un día luego que el doble de Vin Diesel, Joe Watts, sufriera un grave accidente en Leavesden Studios.

HISTORIA Y SINOPSIS DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Rápidos y furiosos 9”, “'Dom' Toretto tiene una vida tranquila fuera del radar, con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su horizonte pacífico. Esta vez, esa amenaza obligará a ‘Dom’ a confrontar los pecados de su pasado si va a salvar a los que más ama. Su equipo se une para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron: un hombre que también es el hermano abandonado de ‘Dom’, Jakob”.

En una entrevista anterior con EW, el director Justin Lin confesó que después de hacer la sexta película, “realmente pensé que eso era todo, que no había más historias de ‘Fast’ que podía contar'”, pero hace dos años, “me desperté con una idea para el nuevo capítulo”, con una idea que explora el tan comentado tema de la familia, “pero hacerlo a través de la sangre”.

“Creo que cualquiera que tenga hermanos en todo el mundo sabe que si tienes peleas con tu sangre, son 100 veces más intensas”, dijo sobre la incursión de John Cena como el hermano de Toretto.

Por su parte, Cena sugirió a ET Online a Jakob Toretto podría no ser un villano después de todo. Incluso el actor confesó que quiere “un lugar en la mesa” de la familia de ‘Dom’. “Lo dejaremos para la audiencia, lo dejaremos para que la familia ‘Fast’ de todo el mundo decida quién es malo y quién es bueno. Tenga en cuenta que el avance muestra lo suficiente para que tengan muchas preguntas... ¡y para que yo no pueda responder a ninguna de ellas!”, manifestó el también luchador.

Jakob Toretto es el hermano perdido de Dominic (Foto: Rápidos y furiosos 9 / Universal Pictures)

EL REGRESO DE HAN

Pero lo que más entusiasmado tiene a los fans es que “F9” también marcará el retorno del actor Sung Kang como Han, luego de su supuesta muerte en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

En conversación con Cinemablend, Justin Lin explicó que el regreso de este personaje se debe, en parte, a la “conexión personal” que tiene con los fans. “Con estas secuelas, muchas veces la gente da por sentado cosas y piensa lo que va a ocurrir. Siempre considero que tenemos que ganarnos (a los fans) en la siguiente entrega. Así es como podremos atravesar ese viaje con Han (...) Sentí que si volvía a la franquicia quería explorar por qué (Han desapareció). Creo que dependía de nosotros traerlo de vuelta”.

Además, adelantó que la ‘resurrección’ de Han será completamente explicada. “Siento que las cosas pasan por una razón. No voy a entrar en detalles ni nada, pero creo que traerlo de regreso no es algo que hayamos tomado a la ligera”.

“Todo está conectado, digámoslo de esa manera. Todo sucede por una razón en el Fast Universe”, añadió cuando conversaba con MTV International. Lin también señaló que “una de las razones por las que regresé fue traerlo de regreso”.

Han se reincorpora al equipo de Toretto. ¿Qué pasó con él después de su supuesta muerte? (Foto: Rápidos y furiosos 9 / Universal Pictures)

TRÁILER DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” 9

El 31 de enero de 2020, Universal Pictures compartió el primera tráiler de “Fast & Furious 9”.

El 2 de febrero, la compañía lanzó un nuevo avance de durante el Super Bowl LIV.

ACTORES Y PERSONAJES DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

“Rápidos y furiosos 9” han sido confirmados los siguientes personajes con sus respectivos actores:

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodríguez - Letty Ortiz

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Chris ‘Ludacris’ Bridges - Tej Parker

Nathalie Emmanuel - Ramsey

John Cena - Jakob Toretto

Sung Kang - Han

Helen Mirren - Magdalene Shaw

Charlize Theron - Cipher

Lucas Black - Sean Boswell

Jason Tobin - Earl

Krzysztof ‘Kris’ Mardula - Thug

Michael Rooker - Buddy

Anna Sawai

Finn Cole

Cardi B

Vinnie Bennett

Amber Sienna - Interpol

Jim Parrack

Martyn Ford

Ella Walker - Vanessa

Thue Ersted Rasmussen – Otto

Dwayne Johnson, quien interpreta a Luke Hobbs en la saga, no será parte de "F9" (Foto: Universal Pictures)

EQUIPO CREATIVO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

Director: Justin Lin

Guion: Daniel Casey

Género: Acción

Productor: Neal H. Moritz y Clayton Townsend

Fotografía: Stephen F. Windon

Dirección de Arte: Elicia Scales

Diseño de trajes: Sanja Milkovic Hays

FECHA DE ESTRENO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

La novena película de la franquicia “Rápidos y furiosos” fue programada originalmente para abril de 2019, luego se reprogramó para abril de 2020 y después para el 22 de mayo de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus se anunció que finalmente se estrenaría en abril del 2021.