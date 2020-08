“The Fast Saga” está a punto de terminar con su novena y décima película. La serie de películas de “Fast & Furious” comenzó en el 2001 con los actores Vin Diesel y Paul Walker y ha evolucionado con los años de una película sobre carreras callejeras hasta convertirse en una enorme franquicia de acción. Ahora, “Furious 9” llegará a los cines en el 2021 con una enorme pregunta. ¿Cómo sobrevivió Han?

Como se sabe, a finales de enero, Universal Pictures lanzó el primer tráiler de “F9”, la nueva película que marcará el regreso de varios personajes clásicos del equipo de Dominic Toretto, aunque, hasta antes del avance, nadie esperaba ver de vuelta en pantalla a Han Seoul-Oh (Sung Kang), un ex-miembro de la ‘familia’ que se presumía muerto.

Ahora, muchas cosas han pasado en la franquicia. Desde acrobacias casi imposibles de realizar con automóviles hasta resistencia sobrehumana de sus personajes. Al final todo es ficción, pero en la escena de la muerte de Han, parece bastante claro que él estaba atrapado debajo de la carrocería de su vehículo, explotando y muriendo al instante.

Pero al parecer no fue así. La franquicia de “Rápidos y Furiosos” no solo debe ofrecer una respuesta convincente de su regreso, sino también presentarlo de una manera coherente que brinde satisfacción a todos sus fans, algo que no pasó cuando Letty regresó a la franquicia luego de su presunta muerte.

EL MAYOR RETO DE “F9″: EL REGRESO DE HAN

"Fast and Furious 9" deberá tener una mejor explicación para su supervivencia siendo un enorme reto para la saga (Foto: Universal Pictures)

Una de las primeras sorpresas para la historia de “Fast and Furious” fue la muerte de Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) en la cuarta película. Su segunda y breve aparición en la franquicia hasta ese momento vio a Letty morir, algo que a muchos de sus seguidores molestó enormemente por ser uno de las principales figuras de la primera cinta.

La muerte ocurrió fuera de la pantalla al principio, pero Dom luego visita el lugar donde ella murió, y la película muestra los eventos basados en cómo Dom creía que sucedieron. El criminal que perseguía a Letty hizo que su auto se estrellara y luego procedió a dispararle. Pero, se reveló en la escena posterior a los créditos de “Fast Five” que esto no fue lo que sucedió en absoluto y que Letty todavía estaba viva.

Pero, había un problema con todo esto. Debido a la naturaleza de cómo “Rápidos y Furiosos” ilustró la muerte de Letty, hubo suficiente espacio en la sexta película para revisar los eventos “reales” de esa fatídica noche. En lugar de que el criminal disparara a Letty, la película reveló que le disparó al auto.

"Fast and Furious 9" deberá tener una mejor explicación para su supervivencia siendo un enorme reto para la saga (Foto: Universal Pictures)

Esto provocó una explosión que envió a Letty a volar colina abajo, y Owen Shaw (Luke Evans) la encontró en un hospital dos días después. Como Letty tenía amnesia, la reclutó para unirse a su equipo de criminales. Curiosamente, una escena eliminada de “Furious 7″ mostró a Gisele (Gal Gadot) salvar a Letty y llevarla al hospital.

Esta parte se cortó, ya que agregaba más complicaciones a cómo el equipo aún no sabía que estaba viva. Independientemente de lo que sucedió, las explicaciones de su “resurrección” fueron muy vagas, donde los fans no sabían qué creer porque tuvieron que pasar 3 películas para tener el panorama completo.

Ahora que Han regresa de entre los muertos en “F9″, la franquicia tiene que tener una mejor explicación, ya que solo quedan dos películas (en teoría) hasta el final de la saga . Su muerte ya fue eludida en el pasado al hacer que Tokyo Drift llegara más tarde en la línea de tiempo de la franquicia. Se cambió el tiempo de la película para que Han pudiera aparecer en la cuarta, quinta y sexta entregas.

"Fast and Furious 9" deberá tener una mejor explicación para su supervivencia siendo un enorme reto para la saga (Foto: Universal Pictures)

Han, de repente se convirtió en una parte mucho más grande del mundo de “Fast & Furious”, y su muerte también fue en un gran punto de la historia para el futuro. El final de “Fast & Furious 6″ reveló que Deckard Shaw fue responsable de la muerte de Han, convirtiéndolo en el villano de “Furious 7″. Pero, esto también llevó a los fanáticos a preguntarse cómo lo perdonaron para trabajar con él en el futuro.

El regreso de Han es muy importante para la película y la franquicia, ya que esto podría significar que efectivamente Deckard Shaw fue más un héroe que un villano todo este tiempo, además de que Han pueda seguir participando en la décima entrega en el futuro. En cualquier caso, debe haber una muy buena razón para su supervivencia y no crear un agujero de guión enorme como lo fue con Letty.

VIDEO RECOMENDADO

”Rápidos y Furiosos 8″: los hermanos Shaw abordan el avión de Cipher y salvan al hijo de Toretto

"Rápidos y Furiosos 8": los hermanos Shaw abordan el avión de Cipher y salvan al hijo de Toretto