Brian O’Conner es una pieza importante en toda la “The Fast Saga”, aun cuando el actor que lo interpretó, Paul Walker, falleciera. Por eso, y otras cosas más, “Rápidos y furiosos” pasará a la historia por ser una de las mejores películas del género de acción. Sus personajes han logrado llevarla a la cima del éxito a lo largo de sus ocho entregas y un spin-off.

Tras “F9” y “F10”, la saga de “Rápidos y furiosos” llegará a su fin casi 20 años después de su llegada y haciendo de Dominic Toretto y su familia, los personajes más admirados por todos los fanáticos de la franquicia. Parte de esta familia de corredores de auto fue el fallecido Paul Walker, Brian O’Conner para los amigos.

La última vez que vimos a Brian O’Conner fue en “Furious 7” y ha estado en todas las películas, salvo “Tokyo Drift”. Una de las preguntas que se hacen los fans de la franquicia “Fast & Furious” es respecto al paradero del personaje de Walker entre la primera y segunda entrega de la saga, teniendo en cuenta el final de épico donde deja escapar a Dominic Toretto (Vin Diesel).

Brian O’Conner en una de las carrera callejeras de "2 Fast 2 Furious" (Foto: Universal)

La respuesta a esta interrogante, por si algunos no recuerdan, la encontramos en el cortometraje de 2003 que también protagonizó y que detalla los eventos después de “The Fast and the Furious” y explica cómo llegó a Miami. A continuación todos los detalles.

¿QUÉ PASÓ CON BRIAN ENTRE FAST AND FURIOUS 1 Y 2?

Después de ser descubierto y confesara que era un policía encubierto Brian O’Conner, las cosas empeoraron entre él y Dominic Toretto, líder de un equipo de carreras callejeras de Los Ángeles. El final de “The Fast and the Furious” nos mostró a un Brian entendiendo el código de ética del hombre de calle y dejó escapar a Dom tras una accidentada última carrera.

En la segunda entrega de la franquicia, que llevó el título de “2 Fast 2 Furious”, Brian O’Conner es el protagonista de la historia. Este huye de Los Angeles y escapa a Florida. Una vez instalado en la zona, es detenido durante una carrera callejera. En lugar de meterlo a la cárcel, le ofrecieron un trato: trabajar encubierto para derribar a un peligroso capo de la droga.

El misterio de cómo Brian evitó ser capturado por ayudar e incitar a Dom no quedó claro en la película. Sin embargo, esta duda fue resuelta en “The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious”, un corto dirigido por Philip G. Atwell. El especial de seis minutos retomó justo donde quedó la primera entrega.

Brian O’Conner en su auto favorito en 2 "Fast 2 Furious" (Foto: Universal)

De acuerdo al cortometraje, Brian O’Conner regresó a casa y cuestionó su decisión de dejar que Dom quedara libre. Dejó su placa de policía antes de empacar y salir de Los Ángeles. O’Conner viajó por Arizona, Nuevo México y Texas , donde aceptaba cualquier carrera callejera que pudiera encontrar y hacerse de efectivo.

Cuando se entera que la policía inició una cacería en todo el país, se ve obligado a deshacerse de su automóvil y buscó a una extraña para que lo transportara. La chica desconocida, interpretada por Minka Kelly, lo dejó en un concesionario de automóviles donde compró su Nissan Skyline.

Brian siguió conduciendo por todo el país, modificando su automóvil con más ganancias de las carreras callejeras. Inicialmente se dirigía a Nueva York, pero en el camino decide cambian de destino e ir a Miami . Cuando llegó a la ciudad, conoció a Slap Jack (Michael Ealy) y Orange Julius (Amaury Nolasco), dos corredores callejeros con los que interactuaría durante “2 Fast 2 Furious”. Es así que este cortometraje muestra el duro viaje que tuvo O’Conner hasta llegar a la ciudad ubicada al sureste de Florida.

Brian O'Conner y Roman "Rome" Pearce en 2 Fast 2 Furious (Foto: Universal)

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuántos años tiene Dominic Toretto en cada película de “Fast and Furious”?

“Rápidos y furiosos”: ¿cuántos años tiene Dominic Toretto en cada película de Fast and Furious?