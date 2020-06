En 2001 llegó a las pantallas del mundo “The Fast and the Furious”, dando inicio a una saga llena de piruetas increíbles al volante. Con ocho películas estrenadas y dos más en camino, la cinta se ha convertido en una de las franquicias más grandes del género de acción.

The Fast and the Furious inicia con un joven policía Brian O’Conner (Paul Walker) infiltrándose en el mundo del tunning para desenmascarar las carreras ilegales de Dominic Toretto (Vin Diesel), pero todo se complica cuando se enamora de su hermana Mia Toretto (Jordana Brewster).

En tanto, Dominic Toretto y los miembros de su equipo: Jesse (Chad Lindberg), Leon (Johnny Strong), Vince (Matt Schulze) y su novia Letty (Michelle Rodriguez) perpetran una serie de secuestros de camiones. Hasta que son descubiertos por O’Conner. Lo cierto es que, el personaje de Paul Walker termina uniéndose a la familia de Dom y permanecen juntos hasta la última película que realizó el actor cuando estaba con vida.

Sin embargo, la primera entrega de la franquicia “Fast & Furious” tiene un final alternativo que muchos fanáticos nunca supieron que existía. ¿De qué trataba dicho final y cómo la decisión de desecharlo terminó marcando la pauta para el futuro de toda la saga? A continuación lo desvelamos.

La familia de Dominic Toretto en la primera película de Rápidos y Furiosos (Foto: Universal)

EL FINAL ALTERNATIVO DE “FAST AND FURIOUS”

El final que todos vimos en “The Fast and the Furious”, Dom y Brian persiguieron a los asesinos de casi todo su equipo, pero este último todavía tenía la mira puesta en el arresto de Toretto. Finalmente, terminan embarcándose en una carrera callejera que concluyó con Dominic destrozando su auto.

Con la policía acercándose al accidente, Brian decide darle las llaves de su auto a Dom para que pueda escapar. Toretto huye y en la escena post-créditos se lo ve conduciendo su Chevrolet Chevelle 1970 en Baja California.

Una versión alternativa del final jugó de manera muy diferente al insinuar el destino de Brian con la familia Toretto. El final es conocido como “More Than Furious” y fue incluido en la colección de DVD de la franquicia, entre otros paquetes selectos.

En el final de la primera película Brian y Dominic terminan embarcándose en una carrera callejera (Foto: Universal)

En esta, muestra a Brian O’Conner después del incidente con Dom es llevado por el sargento Tanner (Ted Levine) a la casa de los Toretto, allí estaba Mia haciendo sus maletas dispuesta a marcharse. Pero Brian le dice que renunció a la policía de Los Ángeles y le pide que le dé una nueva oportunidad. Ella le dice que no será tan fácil, pero que ahora tendrá más tiempo para resolverlo.

La breve escena proporciona información sobre el destino de Brian mucho antes en la franquicia, ya que en “2 Fast 2 Furious”, huyó de Los Ángeles a Miami para evitar ser procesado por dejar escapar al hermano de su novia. Además, marca la pauta para la voluntad de O’Conner de unirse a la familia de Toretto y ayudarlos hasta el final. Asimismo, mantiene la conexión con Mia, incluso antes de volver a verse en las siguientes películas de la saga.

¿Pero, entonces por qué decidieron eliminar la escena? Es probable que los realizadores dejaran fuera este final porque en la que todos vimos en la pantalla grande nos muestra el respeto, la lealtad y la relación que inicia entre Dom y Brian.

La primera entrega de la franquicia “Fast & Furious” tiene un final alternativo que muchos fanáticos nunca supieron que existía (Foto: @vindiesel)

