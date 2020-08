Con 8 películas, dos cortometrajes y un spin-off, “Fast and Furious”, también conocido como “Rápidos y Furiosos” en latinoamérica, se ha convertido en una de las sagas de películas de acción más recordadas por los fans. Sin embargo, desde su primer estreno en el 2001, la franquicia podría haber terminado mucho antes para los fans.

Y no es de extrañar que haya durado tanto tiempo. En primer lugar porque se ha posicionado como una saga de películas altamente rentables para Universal Pictures y compañía, que cada cierto tiempo estrenaban una nueva película de las aventuras de Toretto (Vin Diesel) y su familia.

Por otro lado, el proyecto inicialmente comenzó con los dos primeros protagonistas de “The Fast and the Furious”, Vin Diesel y Paul Walker, quienes prometieron entre bromas que llegarían a presentar hasta 10 películas. En honor al fallecimiento del actor que interpretaba a Brian O’Conner, la franquicia ahora apunta a tener la décima entrega como el final definitivo de “The Fast Saga”

Pero, ¿en qué otro momento la saga podría haber terminado? Screenrant hace un recuento de 10 momentos de las películas que hubieran funcionado como un final más que redondo para la franquicia, o cuándo los escritores planean finalizar este camino para Toretto y sus compañeros de carrera.

10 MOMENTOS QUE PODRÍAN HABER FUNCIONADO COMO FINAL

10. Antes de “The Fate of the Furious”

La referencia de "Jaws" escondida en "The Fate of the Furious" (Foto:Universal Pictures)

Si bien la franquicia evolucionó de ser una cinta de carreras callejeras a convertirse en una serie de películas de acción y espionaje, muchos fans consideran que “The Fate of the Furious” presentaba ya varios agujeros de guión y la franquicia debió terminar antes.

Ahora los guionistas han resucitado a Han, Toretto tiene un hermano que nunca había mencionado y parece que habrá más acción que nunca, tal vez no habría sido mala idea terminar la saga de películas antes.

9. Luego de que Brian dejara a Dom irse en la primera película - “The Fast and the Furious”

”The Fast and the Furious” fue la primera película de la franquicia que impulsó toda la fiebre de “The Fast Saga”, pero también es una gran película en solitario con un final redondo: Brian descubre que Dom era leal, honorable y honesto además de cuidar mucho a su familia, todo lo contrario a él, por lo que desobedece sus órdenes y decide dejarlo libre.

8. Brian y Roman abren un garage - “2 Fast 2 Furious”

Al final de la secuela de la primera película, Brian y Roman deciden abrir un garage con el dinero que tomaron de Verone. Lastimosamente, en este final Brian no termina junto a Mia, pero de todas maneras es un gran final con la reconciliación de su mejor amigo y con ambos teniendo un trabajo normal.

7. La última carrera entre Dom y Brian - “Fast Five”

La última carrera entre Dom y Brian - “Fast Five” (Foto: Universal Pictures)

A lo largo de la franquicia, la amistad y rivalidad entre Toretto y Brian se ha representado con una carrera entre ambos. Los escritores pudieron tener su última competición en “Fast Five”, tal como hicieron en la 4, la 5 y la 6, pero en esta película se hace evidente que ambos se convierten en hermanos y su enfrentamiento se hubiera dejado a la libre interpretación del espectador.

6. Liberando a Dom de la prisión - “Fast & Furious”

Al final de “Fast & Furious”, Dom es condenado a prisión por 25 años, pero mientras va camino a su encierro, la familia aparece para rescatarlo. Con Toretto libre, Brian y Mia reunidos como pareja y la familia en las calles, este habría sido un gran final de la franquicia, con el retiro de todos los personajes a vidas más tranquilas.

5. Todos consiguen un final feliz - “Fast Five”

”Fast Five” no terminó de manera perfecta, es cierto, pero se vio que todos los personajes tuvieron un final feliz: Han y Gisele se van a explorar el mundo, Brian y Mia listos para tener un bebé, Roman y Tej disfrutando de su riqueza e incluso Rico y Tego, si así lo interpretaban los fans, podían haber tenido su final feliz.

4. La muerte de Dominic Toretto - “Fast & Furious 6″

4. La muerte de Dominic Toretto - “Fast & Furious 6″ (Foto: Universal)

Desde que la franquicia se comenzó a concentrar más en la vida de Dom que de Brian, muchos esperaron que en algún momento él diera su vida por su familia. Esta oportunidad habría llegado en “Fast & Furious 6″, asegurando así la amnistía para todos, finalizando con la barbacoa en honor a él y terminando la franquicia con una despedida a Dom.

3. Los Torettos van a casa - “Fast & Furious 6″

Nuevamente en la escena final de “Fast & Furious 6″ y a pesar de que perdieron a Gisele, esta película presentaba un final feliz para todos, con Mia y Jack a salvo, Han yendo a Tokio, y Dom y Letty reunidos. Por encima de todo, la familia pudo volver a sus inicios a su hogar en Los Ángeles, siendo en definitiva una de las escenas más importantes de la franquicia y una que podría haber funcionado como final.

2. La reunión final de Brian con su familia - “Furious 7″

Con Paul Walker falleciendo trágicamente en 2013, muchos fanáticos creyeron que la franquicia debería haber terminado con “Furious 7″. En esta película, el público vio a Brian tomar el centro del escenario nuevamente y atravesó una crisis de identidad. Toda la narrativa luego se centró en Brian tratando de navegar a través de estas luchas y encontrarse a sí mismo nuevamente.

Si los guionistas hubieran decidido terminarlo con su personaje, no habría habido quejas. Walker había sido el rostro de la franquicia de hace años, por lo que su ausencia en futuras películas es bastante notoria. Culminando aquí, la franquicia habría hecho un círculo completo y habrían honrado el nombre de Brian.

1. La presentación de Brian Marcos - “The Fate of the Furious”

La presentación de Brian Marcos - “The Fate of the Furious” (Foto: Universal)

En “The Fate of the Furious”, los fans se sorprendieron que Toretto haya estado en contra de su familia. Eventualmente, se descubre que es porque su hijo está en peligro, uno que tuvo con Elena. Luego de prevenir una guerra nuclear y rescatar al pequeño Toretto de la mano de Cipher, Dom se reúne con su familia y les presenta a Brian Marcos.

De esta manera, Dom le hizo honor a su hermano de carreras y los escritores vieron una gran oportunidad para rendirle tributo a Paul Walker. Si la franquicia hubiera terminado aquí, también habría sido muy aceptado por este guiño y porque nuevamente todos tenían un final feliz.

VIDEO RECOMENDADO

”The Fast And The Furious: Tokyo Drift”, tráiler oficial distribuido por Universal Pictures

"The Fast And The Furious: Tokyo Drift", tráiler oficial distribuido por Universal Pictures