“Fast and Furious”, también conocida como “Rápidos y furiosos”, es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine de acción. Desde su estreno en 2001 con el fallecido actor Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza, la saga se consolidó como un fenómeno de la pantalla grande que logró un gran éxito comercial y millones de seguidores en todo el mundo.

Casi 20 años después de su primera película, la llamada “The Fast Saga” cuenta con ocho títulos lanzados, dos cortometrajes y cerrará su ciclo con dos nuevas películas en 2021 y 2022, según estimaciones. Sin duda, la franquicia más grande de Universal Pictures que ha alcanzado una gran proyección internacional.

Interpretado por Luke Evans, Owen Shaw es el hermano menor de Deckard Shaw y el mayor de Hattie Shaw, miembro de esta familia que no ha causado más que problemas a la franquicia (Foto: Instagram)

La ficción estrenará la penúltima película de su saga principal en abril de 2021, con nuevos personajes, incluido el hermano de Dominic Toretto (Vin Diesel), Jakob (John Cena), y grandes sorpresas como el inesperado regreso de Han (Sung Kang).

Sin embargo, también se puede observar la ausencia de personajes que fueron clave en anteriores entregas. Este es el caso de Owen Shaw, interpretado por el actor británico Luke Evans, quien por algún tiempo fue el villano de ‘Rápidos y furiosos’ y que tras su ausencia en ‘Hobbs and Shaw’ y el tráiler de ‘Rápidos y furiosos 9’ nos hace preguntar sobre su destino.

Por algún tiempo Owen Shaw (Luke Evans) fue el villano de 'Rápidos y furiosos', sin embargo, su ausencia ha despertado la duda de los fans (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ LUKE EVANS YA NO FORMA PARTE DE LA SAGA DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”?

Owen Shaw (Luke Evans) regresó a la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’ luego de salir ileso de las graves lesiones que sufrió, por lo que lo vimos de vuelta en Rápidos y furiosos 8. Sin embargo, la duda ahora es ¿qué ha pasado con Owen?

Como se recuerda, en “Hobbs and Shaw” no apareció con todo y que la familia Shaw era protagonista; a esto sumémosle que en el material revelado de “Rápidos y furiosos 9” tampoco aparece por ningún lado, por lo que su destino es una incógnita para el público.

Frente a esta duda, han surgido dos teorías sobre los posibles escenarios que le depararon a Owen en la saga. El primero es que murió en algún momento, pero no se mostró en pantalla.

El indicio para suponer esto es que en “Hobbs and Shaw” Deckard (Jason Statham) dice que Eteon lo obligó a matar a su propio hermano, por lo que podría ser esto una referencia hacia Owen y su mortal destino. Sin embargo, también puede que Deckard se refiriera a sus “hermanos” de batallas o incluso a Brixton (Idris Elba), a quien tuvo que dispararle en la cabeza, ya que este último lo quería orillar a dejar la MI6 en favor de irse a Eteon. Por lo que este juego de palabras es engañoso.

Aunque han pasado más de siete años y tres películas desde que Owen recibió un papel importante en una película “Fast & Furious”, todavía hay esperanzas de que regrese de alguna manera en un proyecto futuro (Foto: Instagram)

La segunda teoría señala que Owen se ha apartado momentáneamente de la franquicia porque simplemente no había una historia qué contar sobre él. Sobre este punto, podemos tomar en cuenta las palabras del director de “Hobbs and Shaw”, David Leitch, quien el año pasado fue cuestionado por Screen Rant sobre la nula participación de Owen en su película.

“No tenía una historia de fondo en mente para Owen o dónde estaba. Pero estoy seguro de que está haciendo algo en el universo de Shaw con Queenie y podría surgir en cualquier momento en este mundo. Sin lugar a duda”, dijo en ese momento.

Esto prácticamente confirma que Owen no está muerto y que quizá esté haciendo algunas misiones o trabajos con su madre, pero sin interferir con sus hermanos. Aunque es probable que no volvamos a ver a Owen en otra película de la historia original, lo cierto es que queda la puerta abierta para su retorno en “Hobbs and Shaw 2” que ya está confirmada.

Aunque han pasado más de siete años y tres películas desde que Owen recibió un papel importante en una película “Fast & Furious”, todavía hay esperanzas de que regrese de alguna manera en un proyecto futuro (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

"Rápidos y Furiosos 8": los hermanos Shaw abordan el avión de Cipher y salvan al hijo de Toretto

TE PUEDE INTERESAR