La franquicia de “Rápidos y Furiosos” está más fuerte que nunca. Según sus propios protagonistas, se ha confirmado que la novena y décima parte serán las últimas que llegarán a los cines de la línea de tiempo original. Sin embargo la última cinta “The Fate of the Furious”, sigue dando que hablar incluso a tres años de su estreno.

La misma tiene una premisa ya explorada en otras películas de tener un miembro de la familia de “Rápidos y Furiosos” en contra de ellos, aunque esta tiene un giro interesante: quien está del otro lado es el mismo Dominic Toretto, quien trabaja bajo el control de Cipher porque tenía a un miembro de su familia como rehén.

La película está llena de tantas acrobacias exageradas y afirmaciones repetidas sobre la importancia de la familia que esperas de la serie, pero existieron algunos detalles dentro de la misma que muchos fans no reconocieron de inmediato, datos como tributos al fallecido Paul Walker o referencias a películas clásicas como “Jaws”.

Por ello, aquí hacemos un recuento de 10 detalles de “The Fate of the Furious” que quizás no sabías , listadas por el medio Screenrant. Si bien la película se estrenó ya hace 3 años, puede que sea necesaria una alerta de spoilers si es que alguien aún no ha visto esta película.

10. El “cementerio de autos” se llenó con los autos chocados en la escena de Nueva York

En el cementerio de autos usaron autos que habían explotado antes en la película (Foto: Universal Pictures)

9. La escena del choque en Nueva York, en realidad se filmó en Cleveland, en Atlanta

8. La base de operaciones de Mr. Nobody se llamó “Nowhere”, una referencia a “Guardianes de la Galaxia”

"Nowhere" hace referencia a un lugar de Marvel (Foto: Marvel Studios)

7. Hubo una referencia a “Jaws” cuando el submarino va a la superficie para detener a Dom y compañía

6. Una de las frases más cómicas que le dijo Hobbs a Shaw, fue una improvisación y sus risas fueron reales

5. Luego de caer de un avión, Owen Shaw se mostró en esta película claramente asustado al subir a otro avión

Luego de caer de un avión, Owen Shaw se mostró en esta película claramente asustado al subir a otro avión (Foto: Universal Pictures)

4. La película iba a llamar originalmente “F8″, pero hicieron un juego de palabras con “Fate”

"The Fate of the Furious" iba a llamarse "F8"(Foto: Universal Pictures)

3. El personaje de Little Nobody se ideó como un reemplazo de Brian O’Conner

Little Nobody iba a ser un "reemplazo de Brian" (Foto: Universal Pictures)

2. Dom hace referencia a Brian O’Conner al decir “Buster”, un sobrenombre que le puso, al incendiar su auto

1. Hubo una referencia a Paul Walker donde tenían los autos. Se ve un GTR, el preferido de Brian O’Conner

El GTR en la película se colocó en referencia a Brian y Paul Walker (Foto: Universal Pictures)

