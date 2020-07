“Fast and Furious”, también conocida como “Rápidos y furiosos”, es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine de acción. Desde su estreno en 2001 con el fallecido actor Paul Walker y Vin Diesel como protagonistas, la saga se consolidó como un fenómeno de la pantalla grande y hasta el día de hoy sigue cautivando a millones de seguidores a lo largo del planeta.

El éxito que ha tenido esta producción es sin duda por la trama y por el gran talento de todos los protagonistas. Fue tanta la química que existió entre ellos que hoy en día se consideran una gran familia en la ficción y en la vida real.

Esta familia ha seguido junta durante los últimos 19 años, ya que su forma de pensar, su perspectiva y personalidad los ha vuelto en únicos, así que por esta razón es que la web Screenrant hizo un análisis del horóscopo de todos los personajes y los describió.

Lee cada uno de ellos y revisa si te identificas con Toretto, Letty, Hobss, Brian O’Conner u otro personaje de Rápidos y furiosos.

1. ARIES: DOMINIC TORETTO

Para Dominic Toretto su familia es lo más importante, así que siempre la pone por encima de todo lo que pueda suceder. Él es un hombre muy impulsivo y no tiene miedo de usar su poder y violencia hacia cualquiera que trate de hacerle daño a él o a su familia.

El líder leal y aventurero de la tripulación es la fuerza obstinada que mantiene a todos cerca de él en línea y avanzando, es un Aries.

2. TAURO : HAN

Las personas bajo el signo de Tauro tienden a ser las más pacientes y persistentes de todas. Esto hace que Han se convierta en el signo representado por un toro, ya que con su naturaleza tranquila, paciente y observador siempre espera el momento adecuado para actuar para ayudar a los demás.

3. GÉMINIS: CIPHER

Aunque solo ha estado en una película hasta el momento, la villana genio Cipher que es interpretado por Charlize Theron, dejó una gran huella en el público que espera ansiosamente su regreso en los últimos dos capítulos de la saga.

Ella es el último gran malo de la franquicia, utilizando un nivel de intelecto al que la tripulación nunca antes se había enfrentado. Ella es consistentemente brillante, adaptativa y, a pesar de sus motivaciones puramente malvadas, es consistentemente una Géminis.

4. CÁNCER: GISELE YASHAR

Los cánceres son a menudo el núcleo emocional de cualquier grupo en el que se encuentren, y la incomparable Gisele no es una excepción. Interpretada por la maravillosa Gal Gadot, Gisele es cautelosa e intuitiva, y a menudo pone en desacuerdo con los demás a su alrededor. También son estos rasgos los que la hacen trabajar tan bien con el interés amoroso Han, ya que los dos son los miembros más emocionalmente sensibles de la tripulación, y su muerte en Fast & Furious 6 es tan desgarradora.

Su profunda conexión con quienes la rodean y su naturaleza protectora hacen que Gisele sea un Cáncer.

5. LEO: DECKARD SHAW

Generoso, si no pomposo. Creativo, si no un poco mandón. Sí, ese es Deckard Shaw de Jason Statham. Este villano convertido en antihéroe que robó el protagonismo en sus pocas apariciones tiene su propia forma de hacer las cosas y no le importa quién o qué se interpone en su camino.

Se enfrentará a cualquier oposición y se asegurará de que el trabajo se realice, utilizando su propio ingenio y pura voluntad para superar cualquier obstáculo. Esto hace que Deckard Shaw sea el ídolo perfecto para cualquier Leo.

6. VIRGO: TEJ PARKER

Interpretado por el incomparable Ludacris, el experto técnico de la tripulación ofrece soluciones bien pensadas y prácticas para muchos de sus problemas. Es el mecánico del grupo, el hacker y el ingeniero, y usa sus habilidades para satisfacer sus necesidades sin importar el problema que necesiten superar.

Su personalidad práctica y diligente a menudo sirve como un hilarante contraste con su mejor amigo Roman Pearce, con la pareja dando más risas que nadie en la serie, por lo que es una pena que los fanáticos nunca los hayan visto en su propio spin-off . Es el comportamiento analítico e inteligente de Tej lo que lo convierte en el Virgo perfecto.

7. LIBRA: ROMAN PEARCE

El encantador y veloz Roman Pearce es diplomático, romántico e idealista. Esto significa que puede entrar y salir de casi cualquier situación.

Interpretado por Tyrese Gibson, Roman es una fuente constante de alivio cómico, con sus comentarios sarcásticos y su actitud incrédula hacia las situaciones ridículas en las que se encuentra el grupo, riéndose a carcajadas. Los espectadores también ven su amistad con Brian formándose durante 2 Fast 2 Furious , mostrando su lado más profundo y amoroso. Cualquier Libra definitivamente puede relacionarse.

8. ESCORPIO: LETTY ORTIZ

Letty Ortiz es la más ruda del grupo, es una fuerza guía para el equipo. Su exterior descarado y sin complejos a menudo es una tapadera para el interior poderoso y apasionado, y ella usa este exterior para su ventaja en cualquier momento dado. Su sorpresiva pérdida en Fast & Furious fue dura, por lo que su regreso en Fast & Furious 6 fue una de las mejores cosas de la franquicia.

Y a pesar de su dureza y su forma ruda de hacer las cosas, los fanáticos saben que eso es solo el resultado de su pasión y determinación para ayudar al resto de la familia, esto hace que Letty sea un claro Escorpio.

9. SAGITARIO: MIA TORETTO

El miembro más “normal” de la familia y el más adverso a la violencia es Mia. A menudo asume el papel de la mamá del grupo y es muy optimista con las personas que la rodean.

Su relación con Brian es profundamente importante para ella, y ella es su camino hacia una vida normal. Es este optimismo y apoyo amoroso lo que muestra cuán sagitario es Mia.

10. CAPRICORNIO: HOBSS

Nadie en la franquicia es un trabajador más duro que el ex agente del gobierno Luke Hobbs. El hecho de que haya sido interpretado por Dwayne Johnson debería ser prueba suficiente.

Si bien es algo pesimista, es duro, práctico y directo. Él tiene el impulso y la voluntad, siempre se pone en la línea para asegurarse de que se haga lo correcto. Incluso cuando sirve como antagonista, así que es un claro capricornio.

11. ACUARIO: BRIAN O´CONNER

El personaje que inició la franquicia y trajo a los fanáticos al mundo de las carreras callejeras y los atracos de alto riesgo, interpretado por el difunto Paul Walker, es un claro Acuario. Es agradable e inteligente, si no un poco impredecible. Es ferozmente leal a sus amigos más cercanos, poniendo en juego la vida y las extremidades un número incontable de veces.

12. PISCIS: SEAN BOSWELL

Aunque los fanáticos solo conocieron a Sean Boswell en reto Tokio y un cameo en Furious 7, dejó una impresión en el público en el primer spin-off de la franquicia. Es imaginativo y compasivo, a pesar de su naturaleza reservada y descarada.

Su historia de pez fuera del agua arrojándolo a las calles de Tokio lo obliga a ser adaptativo y creativo con su resolución de problemas, y ser capaz de defenderse en situaciones incómodas. Esto convierte en un ícono para Piscis.

