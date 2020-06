Este año se estrenaría una nueva película de “The Fast Saga”, pero la pandemia del COVID-19 retrasó “F9” para abril del 2021. La franquicia “Fast & Furious” comenzó en el 2001 con los actores Vin Diesel y Paul Walker, evolucionando con los años de una película sobre carreras callejeras hasta convertirse en una enorme franquicia de acción, espionaje y misterio que han integrado a sus personajes con el pasar de los años.

Sin embargo, dentro del avance de cada película algunos integrantes del elenco protagonista y antagonista han ido dejando la franquicia para avanzar en otros proyectos o porque su vida útil dentro de la saga había terminado. Entre ellos, Han y Gisele fueron los miembros de la familia de Toretto cuya inclusión y pronta despedida enojaron a más de un fan, creando pedidos online para que los actores regresaran de alguna manera a la franquicia.

Y para Han Lue (Sung Kang) funcionó con el movimiento #JusticeForHan. Se ha revelado que él regresará pronto en la novena película de “Fast and Furious”, bajo circunstancias misteriosas. Quien de aún no se tiene noticia es de Gisele Yashar (Gal Gadot), a quien los fans aún esperan ver apareciendo en las futuras promociones de “Furious 9”, aunque es poco probable.

Lo que muchos no saben, es que el regreso de ambos personajes pudo haber ocurrido antes, específicamente en “Fast and Furious 7”. ¿Cómo fue esto posible? El mismo actor Sung Kang comentó esto en su canal de YouTube Sung’s Garage Podcast, donde reveló algunas cosas sobre el personaje y la saga como tal.

¿HAN Y GISELE IBAN A APARECER EN “FURIOUS 7”?

Kang reveló durante el episodio de podcast que filmó una secuencia de flashback después de compartir la escena con Dom y Letty. Agregó que la escena se centró en la boda secreta de Dom y Letty en República Dominicana, donde Han sirvió como su único testigo. Dom, Letty y Han residieron en ese país durante el cortometraje “Los Bandoleros”, una precuela de Fast & Furious por lo que todo estuvo perfectamente planeado por su parte.

Aunque Gadot también filmó un cameo para "Furious 7″, no estaba claro dónde se habría establecido la escena. Kang notó que su cameo estaba separado del de Gadot, lo cual tiene sentido ya que los dos personajes no se conocían en el momento de la boda, aunque hubieran podido cruzar miradas y generar desde ese momento la explosiva química que fluyó entre ellos.

La ceremonia de la boda se mostró en forma de flashback cuando Dom estaba inconsciente hacia el final de "Furious 7″. Es probable que Wan quisiera que Dom recordara el pasado, incluidos los amigos que perdió. Al final, los cameos se cortaron y el flashback se centró en el matrimonio secreto de Dom y Letty en lugar de incluir a los otros dos personajes.

Kang afirmó que su cameo fue cortado debido a su peluca que “no se parecía a Han”. Afortunadamente para el actor, tendrá la oportunidad de volver oficialmente a la línea de tiempo principal de la franquicia con la novena cinta. Si bien hasta ahora no se ha confirmado ni negado, existe la posibilidad de que Gisele pueda regresar de alguna manera antes de que “The Fast Saga” llegue a su fin.

¿POR QUÉ TOMÓ POR SORPRESA LA MUERTE DEL PERSONAJE DE GADOT?

El fuerte desempeño de Gadot en “Fast Five” es la razón por la cual su escena de su muerte fue una sorpresa; el público se sorprendió cuando Gisele se dejó caer del avión en la infame escena de la pista de “Fast & Furious” 6 para evitar que Han fuera disparado por uno de los secuaces de Owen Shaw (Luke Evans). La conmoción solo empeoró después de que el hermano de Shaw, Deckard (Jason Statham), estrelló el auto de Han y lo dejó por muerto en la escena de los créditos intermedios, haciendo que su sacrificio no valiera nada.

Sin embargo, el tráiler promocional presenta el regreso del asiático en “Fast & Furious” 9, despertando una luz de esperanza para sus fanáticos. Pero la muerte de Gisele probablemente no habría sucedido en primer lugar por una razón: Gal Gadot no era la superestrella que es actualmente cuando interpretó por primera vez al personaje.

El motivo por el cuál Gisele / Gal Gadot falleció en la sexta película de ‘Rápidos y furiosos’.(Foto: Universal Pictures)

De hecho, fue este papel que le llevó al estrellato. Su poderosa actuación y su experiencia en las Fuerzas de Defensa de Israel la ayudaron a desarrollar su personaje como miembro principal del elenco, pero no fue suficiente para garantizarle un lugar permanente en el equipo cada vez mayor que de igual manera incrementaba sus salarios con cada película.

La representación de Gadot como Gisele superó las expectativas que la franquicia tenía para el personaje, ya que solo se suponía que era una figura menor en la historia general. “Fast & Furious” 6 tuvo que demostrar que los héroes no son invencibles por la muerte de un personaje que no era parte del elenco principal, como Dom, Mia (Jordana Brewster) o Brian O’Conner (Paul Walker). Gisele tenía el equilibrio adecuado de audacia y relevancia para representar un sacrificio heroico sin afectar el desarrollo de futuras secuelas en ese momento.

