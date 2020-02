“Rápidos y furiosos” se ha consagrado como una de las más grandes sagas de acción, no solo en la historia de Universal Pictures, sino también en la del cine. Con más de 10 películas lanzadas, diversos spin-offs por estrenar y dos películas más que tendrían que llegar a la pantalla grande hasta abril de 2021, por el 20 aniversario de la franquicia, el legado de ‘Dom’ Toretto y su familia es hoy imborrable.

El próximo 22 de mayo será estrenada la novena película de la franquicia “Rápidos y furiosos” (“Fast & Furious” en su idioma original y rebautizada en 2020 como ‘Fast Saga’) en las salas de cine de todo el mundo. Esta nueva producción llegará como la penúltima aventura de Dominic Toretto y su equipo, que juntos harán todo lo posible por salvar el mundo y mantener a su familia unida.

Los más veteranos de la franquicia saben que la familia ha sido un concepto recurrente en las películas de “The Fast Saga”, en especial porque los mismos actores han formado una serie de lazos cercanos que han trascendido la pantalla. A lo largo de los años, la saga ha ido evolucionando e incluyendo diversos temas para atraer a un público más amplio y mantenerse vigente. Desde la primera película, hasta la más reciente los cambios son notorios.

¿POR QUÉ LAS PELÍCULAS DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” DEJARON DE SER SOBRE CARRERAS CALLEJERAS?

Hubo un tiempo en que las películas “Fast & Furious” eran exclusivamente sobre carreras callejeras en lugar de involucrarse en escenas de acción de gran presupuesto en lugares emblemáticos extranjeros.

La primera película de la serie, “The Fast and the Furious”, presentó a los personajes principales de la franquicia, Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O’Conner (Paul Walker) en el contexto de una escena subterránea de carreras de resistencia. El telón de fondo de las carreras callejeras se trasladaría a las siguientes tres entregas, “Rápidos y furiosos” 2, “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” y “Fast & Furious”.

Aunque al principio las secuelas se centrarían en diferentes personajes principales, finalmente se estableció un elenco de personajes principales más concreto. Toretto y O'Conner se convirtieron en los protagonistas de la franquicia junto a Letty Oritz (Michelle Rodríguez), Roman Pearce (Tyrese Gibson) y Tej Parker (Ludacris).

A medida que avanzaban las películas de “Fast & Furious”, también se enfocó un fuerte énfasis en los lazos familiares entre todo tipo de personas. Incluso personajes antagónicos como Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y Deckard Shaw (Jason Statham) eventualmente se convirtieron en aliados esenciales.

Los cambios se hicieron notorios en cada película, se fue dejando de lado la cultura del automóvil y el tema fue más orientado a la acción. En 2011, el entonces director de Universal Pictures, Adam Fogelson, habló sobre este punto con Deadline.

"La pregunta que planteó Fast Five fue ... ¿podemos sacarlo de ser una película pura de cultura del automóvil y convertirlo en una verdadera franquicia de acción ... si estas películas todavía se trataban de carreras callejeras, probablemente había un límite en cuántas personas compraría boletos ", señaló.

Centrarse exclusivamente en las carreras callejeras puede haber dado inicio a esta saga, pero para llevarla al siguiente nivel, las películas de “Fast & Furious” tuvieron que expandir su atractivo para los fanáticos de las películas de acción en general.

Como lo demuestra la escena de apertura de “The Fate of the Furious” que representa a Dom participando en una carrera callejera en La Habana, las películas no han abandonado por completo los fundamentos de lo que puso la serie en el mapa en primer lugar.

Estas escenas indican que los autos rápidos que intentan superarse unos a otros siempre tendrán algún tipo de presencia en esta franquicia. Sin embargo, en un esfuerzo por atraer a un público más amplio, ya no son el único foco de la saga. Ahora, se incluyen elementos básicos de las películas de espías y atracos que tienen una presencia mucho mayor en las vidas de Dominic Toretto y compañía.

