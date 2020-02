Este año se estrenará una nueva película de “The Fast Saga”. La serie de películas de “Fast & Furious” comenzó en el 2001 con los actores Vin Diesel y Paul Walker, y ha evolucionado con los años de una película sobre carreras callejeras hasta convertirse en una enorme franquicia de acción. Ahora, “Furious 9” llegará a los cines de todo el mundo con una nueva aventura de Dominic Toretto y su equipo que harán todo lo posible por mantener a su familia unida.

En los recientes avances que se han compartido de la película, más allá del milagroso regreso de Han de entre los muertos y la aparición de un nuevo integrante de la familia Toretto, muchos se han dado cuenta de que el tráiler hace especial hincapié en el collar de Dominic, uno que ha portado desde el inicio de la franquicia en el 2001.

Como parte de la campaña promocional de “Furious 9”, el collar de Dom se ha visto en el frente de algunos posters e incluso en el espejo del carro del protagonista. Además, en el primer tráiler se ve como Letty tiene puesto el famoso collar para luego regalárselo a su hijo Brian, en pos a lo que pasará más adelante.

Dominic Toretto más adelante aparece tocando la cruz, pero no se especifica en qué momento pasa esto y si fue antes o después de que el pequeño Brian lo heredara. Pero, ¿qué significa realmente este collar? Los que han acompañado a Dom durante todos estos años es más que evidente: el collar simboliza el amor que tiene por su familia.

Los más veteranos de la franquicia saben que la familia ha sido un concepto recurrente en las películas de “The Fast Saga”, en especial porque los mismos actores han formado una serie de lazos cercanos que han trascendido la pantalla. Así lo demostró Vin Diesel cuando nombró a su hija Pauline en honor a su fallecido compañero Paul Walker.

Dom utilizó por primera vez el collar plateado en el 2001 en “The Fast and the Furious” cuando retó a Brian por primera vez a una carrera. El collar hizo su regreso en el 2009 con “Fast & Furious” cuando el equipo estaba escapando. El tiempo pasó, Dom se casó con Letty y ellos utilizaron el collar como un símbolo de su unión en lugar de un anillo.

En algunos momentos de la franquicia, Dom pierde posesión del collar como cuando se lo regaló a Letty para luego encontrarlo en el carro donde supuestamente había chocado y fallecido. Toretto también pierde el collar en Rio de Janeiro durante “Fast Five”, pero lo obtiene de regreso rápidamente de parte de Elena diciendo que arriesgar su vida por el collar valía la pena.

Pero sin duda alguna el momento de mayor significado se da cuando Toretto descubre que Letty estaba viva y utiliza el simbolismo del collar para regresarle los recuerdos a su esposa. Dom se lo da en “Fast & Furious 6” pero luego lo obtiene Owen Shaw, dejando el collar junto a Han para demostrar que él había sido el responsable de su intento de asesinato.

Con la acción de Dom, Letty obtiene sus recuerdos de regreso como si hubiera un aura mística alrededor del collar, pero en realidad solo es un fuerte vínculo entre los que más ama Dominic Toretto. Incluso en un momento él planeaba insertar un dispositivo de rastreo para que su equipo pueda encontrar la locación de su hijo al chocar fuerzas contra Cipher en “The Fate of the Furious”.

Ahora, si bien durante la saga de “Fast & Furious” sus integrantes han hecho cosas increíbles y casi imposibles, lo cierto es que el collar no tiene ningún poder especial más que un fuerte significado de amor de parte de Dom para su familia. El collar es muestra de que él haría todo por proteger a sus seres queridos y es más que probable que lo vuelva a hacer durante “F9”.

