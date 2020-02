“Fast & Furious”, o “Rápidos y Furiosos” como se conoce en Latinoamérica, se ha convertido en una de las franquicias más importantes del cine de acción en los últimos años. La misma comenzó en el 2001 con el fallecido actor Paul Walker y Vin Diesel, y ahora se estrenará la novena parte de su saga principal sin contar otras series y películas spin-off que se han trabajado bajo el universo de este nombre.

Recientemente se reveló el tráiler de “Furious 9”, la penúltima película de la saga que contaría con el regreso de muchos personajes clásicos del equipo de Dominic Toretto, aunque quien nadie se esperaba ver en el avance oficial, era a Han Seoul-Oh, un exmiembro del equipo que avanzó por un túnel hasta ser abrazado por el mismo Vin Diesel.

Han fue un ladrón y corredor de carreras callejero que formó parte del equipo de Toretto y, luego de la trágica muerte de su novia Gisele Yashar en España, dejó los Estados Unidos para vivir en Tokio. Es aquí donde los fans vieron como Deckard Shaw lo cazó y asesinó, o al menos eso creyeron. Han aparece en el tráiler reuniéndose con sus compañeros buscando justicia.

A pesar de que hay mucha alegría alrededor de esta reunión, los fans están confundidos de cómo fue posible que el personaje de Sung Kang siga vivo después de lo que pasó en el 2006 en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. ¿Cómo fue esto posible? En este artículo habrán algunas respuestas.

¿QUÉ PASÓ CON HAN Y SHAW?

Remontándonos a lo que pasó al final de “Tokyo Drift” y “Fast & Furious 6”, Sung Kang en su momento declaró que le parecía bien que su personaje terminara su camino en la franquicia. No obstante, los fans sintieron que se había ido un personaje sin una muerte digna que honrara todo lo que había hecho en las películas pasadas.

De hecho Han ha sido uno de los personajes más entrañables de la saga, e incluso algunos consideran que fue lo mejor elemento (y hasta único) de la película. Además, su romance con Gisele (Gal Gadot) también fue lo más aclamado por sus seguidores, y ahora muchos creen que porque Han regresó habría posibilidad de que ella lo hiciera.

En cualquier manera, Shaw se convirtió en el villano principal de “Furious 7” por este movimiento que dejó a Han fuera de la franquicia. Incluso este personaje se convirtió en el inesperado aliado de Toretto y sus amigos en “The Fate of the Furious”, para luego al final de la película ser personado por el mismo Dominic.

Shaw - Jason Statham se convirtió en uno de los villanos más odiados de la franquicia, pero más adelante se convirtió en un aliado para Toretto (Foto: Universal Pictures)

Así es. Los fans no estuvieron de acuerdo con que al final de la cinta él estuviera completamente bien con que su actual aliado en un momento asesinó a sangre fría a Han. El movimiento de #JusticeforHan comenzó a apaciguarse y lo fue más cuando se reveló la historia completa de Deckard en “Hobbs & Shaw”.

En la película se cuenta como todo lo que se ha visto del personaje es una mentira. Él no se había vuelto contra sus propios hombres cuando era parte de las Operaciones Especiales Británicas, sino fue a él quien traicionaron. Shaw era un soldado condecorado que había sido emboscado, no era un villano despiadado después de todo.

Pero nada de esto explica por que Dom lo perdonaría. De hecho, el mismo director admitió en una serie de preguntas y respuestas de “Better Luck Tomorrow” cuando alguien habló sobre el ‘Justice for Han’ y él no pudo evitar responder lo que pensó en ese momento y como se sentía ahora al regresar a la franquicia luego de dirigir cuatro películas.

"Obviamente, tengo una conexión muy personal con el personaje,” explicó Lin. "Para poder atravesar ese viaje con Han... cuando me fui, sentí que era apropiado y sentí que estábamos dando un fin definitivo al personaje, pero es debido a algunas de las cosas que sucedieron que no tienen sentido para mí, así que sentí que si iba a regresar, realmente quería explorar por qué. Creo que realmente depende de nosotros traerlo de regreso y explorarlo a través de los temas a los que todos estamos acostumbrados.”

¿CÓMO SOBREVIVIÓ HAN?

Han es uno de los personajes más entrañables de la franquicia (Foto: Universal Pictures)

Considerando el pasado de la franquicia, tal como sucedió con el personaje de Michelle Rodriguez en su momento, Han podría simplemente haber salido de su vehículo antes de que explote, que algún personaje lo rescate antes o después, o incluso que de alguna manera no haya sido de él el auto que explotó o que estaba en otro lugar.

Se pueden crear cientos de teorías sobre como pudo sobrevivir Han a la explosión de su auto, pero si en su momento Letty una vez falleció frente a todos, solo le bastó a la siguiente película mostrar una escena donde la sacaban del naufragio donde presuntamente había muerto.

Letty también volvió a la vida en la franquicia (Foto: Universal)

Pero sin duda alguna, la teoría más descabellada que han puesto los fans sobre la mesa es el #CyborgHan, una que nació luego de que en la película “Hobbs and Shaw” se vio que la organización Eteon existía. La misma es dirigida por un misterioso personaje que tiene una conexión con Luke Hobbs, pero es un grupo terrorista que se especializa en el “Transhumanismo”.

Estos soldados son mejorados cibernéticamente con implantes mecánicos para convertirse en verdaderas máquinas de matar. ¿Podría ser que Han fue rescatado y enviado a Eteon para convertirse en un cyborg? La línea de la realidad y la ficción ya se había roto antes en la franquicia, así que la idea no es tan descabellada como uno piensa.

Ya sea por un milagroso escape/rescate de Han o por la inclusión de RoboCop en la franquicia, “Furious 9” tiene que explicar definitivamente qué sucedió con Han para que llegue en una sola pieza al equipo de Toretto en esta penúltima misión que tendrán los personajes. ¿Cuál será la verdad? Dentro de unos meses lo sabremos.

TE PUEDE INTERESAR