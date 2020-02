“Fast & Furious” (“Rápidos y furiosos” en Latinoamérica) es, sin lugar a dudas, una de las franquicias más importantes del cine de acción de este milenio, pero como todo lo bueno, debe terminar. La saga que comenzó en el 2001 con el fallecido actor Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza, estrenará este 2020 la novena y penúltima parte de su línea principal, acercándose al gran final, más allá de las series y spin-offs que surgieron en el camino.

A finales de enero, Universal Pictures lanzó el primer tráiler de “F9”, la nueva película que marcará el regreso de varios personajes clásicos del equipo de Dominic Toretto. A pesar de que la aparición de Han Seoul-Oh sorprendió a todos porque los fans pensaron que estaba muerto, Hobbs brilló por su ausencia y ahora los fans se preguntan por qué Dwayne Johnson no participará en esta nueva película.

Desde “Fast Five”, la quinta entrega de la saga original, el actor y su respectivo personaje se convirtieron en figuras claves de la franquicia y fue tanta su influencia que Universal le dio una película propia junto a otro reconocido miembro del elenco, Jason Statham, en “Hobbs & Shaw”, una cinta spin-off de la serie de películas de “Fast & Furious” que ahondó en ambos personajes para su futura aparición en la saga principal.

Sin embargo, esto no se ha dado, al menos con Hobbs. Por la repentina aparición de Han en el tráiler se sabe que Shaw tendrá algo que ver, será mencionado o participará directamente en la película, pero en el avance publicado hace poco no hay rastro de Luke Hobbs. ¿Por qué no aparecería en la nueva “F9”? Aquí podrán encontrar la respuesta.

¿POR QUÉ DWAYNE JOHNSON NO ESTARÁ EN “FAST & FURIOUS 9”?

Dwayne Johnson no participará en "Furious 9", la nueva película de la franquicia "Fast and Furious" (Foto: Universal)

En enero del 2019, Dwayne Johnson participó en una entrevista con MTV News, explicando que no regresaría para “F9” por unos conflictos de grabación con “Hobbs & Shaw”. Johnson entonces dio la posibilidad de que se uniría a la familia de la franquicia en “F10”, que estaba programada para lanzarse un año después de “Fast & Furious 9”:

“Quien sabe, con “Fast 10” por el camino, nunca se sabe,” dijo Johnson. “Porque mira, al final del día, la verdad es que hay negocios sin terminar entre Hobbs y Dom. Aún no se ha acabado todo.” Después, el actor comentó que en algún momento Hobbs y Toretto se re-encontrarían nuevamente en un video agradeciendo a Diesel, el productor de la franquicia de “Fast & Furious”, por apoyar el spin-off de “Hobbs & Shaw”:

“Como saben, y qué paseo tan salvaje es este, y qué paseo tan salvaje ha sido, hace diez años cuando tu y yo hablamos y me invitaste a la familia “Fast & Furious”", dijo Johnson en un video selfie publicado en Instagram "Estoy agradecido por esa invitación y, como saben, mi objetivo siempre fue, durante todos estos años, entrar al mundo de “Fast & Furious” y ayudar a elevar la franquicia de cualquier forma que pudiera. Si pudiera hacer eso, es que ya hice mi trabajo. Y ahora, aquí estamos, diez años después de esta construcción y expansión enormemente exitosa. Lo hicimos de la manera correcta, lo hicimos de manera inteligente, y nuevamente hermano, agradezco tu apoyo”.

Inesperadamente, con una sonrisa y un guiño, Johnson agregó “y… por supuesto, todos los caminos conducen a una cosa. Te veré pronto, Toretto”. Esto explica por qué el actor Dwayne Johnson no estuvo presente en “Furious 9” y descarta todas las teorías que los fans de la franquicia tenían con respecto a la pasada disputa entre Vin Diesel y La Roca, algo que muchos recuerdan de la vez que grabaron juntos “The Fate of the Furious”.

